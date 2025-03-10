Как работает 'теория красного маникюра': звездная мастерица объяснила вирусный тренд

Красный маникюр называют безоговорочной классикой в области красоты. Однако не показалось ли вам, что в последнее время популярность красных ногтей заметно выросла?

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Как пишет издание PopSugar со ссылкой на данные сервиса онлайн-записи в салоны красоты Fresha, за последние 12 месяцев количество поисковых запросов "красные ногти" в интернете увеличилось на 160% по всему миру. Одни объясняют это тем, что красный лак начал выбирать такие влиятельные знаменитости, как Тейлор Свифт или Селена Гомес. Другие ссылаются на популярную в TikTok теорию красных ногтей.

Впервые ее сформулировала пользовательница Робин Дельмонте. В ролике, который собрал уже более миллиона просмотров, блоггер поделилась, что всегда получает комплименты от мужчин, когда делает красный маникюр. "Я странным образом предполагаю, что парней привлекают красные ногти, потому что они напоминают им о мамах, которые заботились о них, когда те росли", – сказала в ролике Робин. И полушутя добавила, что это может также быть связано с какими-либо психологическими проблемами, с мамой.

Дельмонте не единственный человек, считающий, что красные ногти могут вызвать интерес у мужчин. С ней соглашается инфлюэнсер и основательница модного бренда The Bar Бриджит Бал. Она выбрала красный маникюр для своей свадьбы. И предположила, что именно он является ключом к переходу ваших отношений на новый уровень. Многие ее подписчики в Instagram согласились с таким предположением.

Является ли "теория красных ногтей" реальным объяснением? Эксперты издания говорят, что и да, и нет. Так маникюрша Джули Кандалек напомнила, что красный лак для ногтей стал популярен в США после 1929 года, когда американские модницы заметили, что им часто пользуются европейские светские львицы. Этот цвет оставался основным оттенком маникюра вплоть до начала 70-х.

Впрочем, Кандалек в целом скептически относится к теории красных ногтей. "Хотя я не сомневаюсь, что мужчины действительно неосознанно тянутся к вещам, которые носили их мамы, я не думаю, что эта теория сводится к красным ногтям", — призналась она. По мнению мастера, красный маникюр является достаточно специфическим маркером некоторых эпох. В основном он был популярен в 1930-х, 40-х, 50-х и 60-х годах, прежде чем другие, более приглушенные цвета стали популярны в 70-х годах. "Поэтому эта теория во многом зависит от того, когда выросли как обсуждаемые мужчины, так и их матери", - объяснила Кандалек.

По ее подсчетам, поскольку красные ногти были самыми популярными в 50-х и 60-х годах, это означало бы, что мужчины, матери которых носили такой маникюр, сейчас должны быть в возрасте минимум 50 лет. И хотя Дельмонте в своем вирусном ролике не указала возрастной диапазон мужчин, которые с ней знакомятся, можно с уверенностью предположить, что они в основном моложе указанного возраста.

Ну, мнение Кандалек, привлекательность красного цвета кроется в его яркости. "Как и красное платье, красный цвет сигнализирует о любви, страсти, силе и чувственности. Мужчин безусловно может тянуть к нему", — сказала она.

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