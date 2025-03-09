В тренде цветы: какой маникюр сделать этой весной

Весна – идеальное время для экспериментов с яркими цветами и необычными дизайнами. В этом году весенний нейл-арт обещает быть увлекательным: от классических пастельных оттенков и французского маникюра до хромированного эффекта, перламутровых украшений и 3D-артов.

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Если вы ищете вдохновение для следующего маникюра, издание Vogue обнародовало список самых актуальных тенденций весеннего сезона. Независимо от того, выбираете ли вы нежный минимализм или смелый арт-дизайн, весна станет идеальным временем для перемен.

Нежные цветы

Цветы остаются безоговорочным фаворитом весеннего маникюра. Изысканные узоры, выполненные вручную, создают эффект акварельной росписи на нюдовой основе. Такой маникюр имеет одновременно праздничный и утонченный вид. Для создания подобного образа идеально подойдет лак Hermès Les в Rose Coquille.

Ромашки

Ретро-ромашки в неоновых цветах – идеальный вариант для тех, кто хочет придать своему образу игривости. Они просты в исполнении и прекрасно выглядят на ногтях любой длины.

Красочная аура

Один из самых горячих трендов – ауро-нейл-арт, который можно выполнить в любой цветовой гамме. Переход от одного оттенка к другому создает эффект свечения, который выглядит загадочно и стильно. Для достижения такого эффекта попробуйте лак Emilie Heathe Aurora Nail Artist Polish.

Пастельный хром

Нежные пастельные оттенки становятся еще более очаровательными в сочетании с хромированным финишем. Полупрозрачный блеск придает маникюру объемность и уникальность. Выберите лак Aprés Nails Caribbean Sunset, чтобы создать этот эффектный вид.

Художественный нейл-арт

Узоры, вдохновленные современным искусством – еще одна весенняя тенденция. Хейли Бибер продемонстрировала в Instagram маникюр с красочными абстрактными элементами, напоминающими мазки кисти. Чтобы повторить этот эффект, потребуется набор кистей для нейл-арта.

Вишневая бомба

Весна – это сезон цветения вишен, так почему бы не перенести этот мотив на ногти? Маленькие вишневые веточки на нюдовой основе выглядят невероятно мило и придают образу свежести. Известный нейл-мастер Том Бачик использует миниатюрные наклейки, которые можно легко повторить с помощью Dior лака.

Легкий французский маникюр

Французский маникюр – это всегда изысканно. Том Бачик обновляет классику, используя два нежных розовых оттенка, едва контрастирующих друг с другом, создавая деликатный и стильный эффект. Для такого маникюра подойдет лак Le Vernis Longwear Nail Color in Ballerina от Chanel.

Как выбрать идеальный весенний маникюр

Выбор весеннего маникюра зависит от вашего стиля, настроения и образа жизни. Если вы любите нежность и природность, обратите внимание на пастельные оттенки и цветочные мотивы. Если вам по душе смелые эксперименты, попробуйте психоделические узоры или хромированные блики.

Весна – это время новых начинаний, ярких красок и вдохновения. Независимо от того, делаете ли вы маникюр в салоне или экспериментируете дома, главное получать удовольствие от процесса и позволять себе творческие эксперименты.

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