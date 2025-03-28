Как сделать грядку без копания: простой способ

Женщина показала в сети, как можно создать грядку без копания, используя всего два простых предмета.

Видео дня

Так, пользовательница Бет, известная как Beth's Abode в TikTok, поделилась новым видео, в котором решила проверить популярный в сети лайфхак, как сделать грядку без копания.

"Все, что вам нужно сделать, это положить картон, а затем разместить компост сверху. Тогда вам просто нужно оставить его делать свое дело. Картон распадется. Это прекратит прорастание любых сорняков, и тогда он будет готов к посадке. Итак, если все пойдет по плану, эта грядка должна быть готова к посадке за пару недель", - сказала она.

Картон помогает подготовить грядки, которые "не копают", заглушая сорняки и предотвращая освещение, что препятствует прорастанию сорняков.

"Двойной слой картона и компоста не пропускает свет и действует как барьер для сорняков", – объясняют эксперты.

Этот пост собрал ошеломляющие два миллиона просмотров, 35 300 лайков и более 400 комментариев. Пользователи пишут, что этот метод действительно работает, и они уже не раз испытали его у себя на огороде.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что первым сажают весной в огороде.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.