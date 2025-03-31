Очень вкусные оладьи 'Яблочный штрудель': делимся рецептом блюда, которое понравится всем

Домашние оладьи можно готовить на молоке, сметане, кефире. А если добавить яблоки, вы получите просто бюджетный и вкусный десерт.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий с яблочными кольцами "Яблочный штрудель".

Ингредиенты:

250 г кефира 2,5%

1 яйцо

Щепотка соли

20 г сахара (1 ст. л.)

200 г муки

2 г соды (½ ч. л.)

1 час. л. корицы

2 средних яблока

Способ приготовления:

1. Кефир немного подогрейте – он должен быть теплым, но не горячим. Добавьте сахар, яйцо, соль – хорошо перемешайте. Всыпьте муку с корицей, замесите однородное тесто. Добавьте соду, еще раз хорошо перемешайте и оставьте, пока греется сковорода.

2. Яблоки очистите, нарежьте колечками, удалите сердцевину. Каждое кольцо обмакните в тесто и выкладывайте на хорошо разогретую сковородку.

3. Жарьте на медленном огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Когда перевернете, можно накрыть крышкой – так яблоко станет нежнее.

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