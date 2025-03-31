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Очень вкусные оладьи "Яблочный штрудель": делимся рецептом блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
33
Очень вкусные оладьи 'Яблочный штрудель': делимся рецептом блюда, которое понравится всем

Домашние оладьи можно готовить на молоке, сметане, кефире. А если добавить яблоки, вы получите просто бюджетный и вкусный десерт. 

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Пышные оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий с яблочными кольцами "Яблочный штрудель". 

Рецепт оладий

Ингредиенты:

  • 250 г кефира 2,5%
  • 1 яйцо
  • Щепотка соли
  • 20 г сахара (1 ст. л.)
  • 200 г муки
  • 2 г соды (½ ч. л.)
  • 1 час. л. корицы
  • 2 средних яблока

Способ приготовления: 

1. Кефир немного подогрейте – он должен быть теплым, но не горячим. Добавьте сахар, яйцо, соль – хорошо перемешайте. Всыпьте муку с корицей, замесите однородное тесто. Добавьте соду, еще раз хорошо перемешайте и оставьте, пока греется сковорода.

Тесто для оладий

2. Яблоки очистите, нарежьте колечками, удалите сердцевину. Каждое кольцо обмакните в тесто и выкладывайте на хорошо разогретую сковородку.

Яблоки для блюда

3. Жарьте на медленном огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Когда перевернете, можно накрыть крышкой – так яблоко станет нежнее.

Готовые оладьи

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