Очень вкусные оладьи "Яблочный штрудель": делимся рецептом блюда, которое понравится всем
Домашние оладьи можно готовить на молоке, сметане, кефире. А если добавить яблоки, вы получите просто бюджетный и вкусный десерт.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий с яблочными кольцами "Яблочный штрудель".
Ингредиенты:
- 250 г кефира 2,5%
- 1 яйцо
- Щепотка соли
- 20 г сахара (1 ст. л.)
- 200 г муки
- 2 г соды (½ ч. л.)
- 1 час. л. корицы
- 2 средних яблока
Способ приготовления:
1. Кефир немного подогрейте – он должен быть теплым, но не горячим. Добавьте сахар, яйцо, соль – хорошо перемешайте. Всыпьте муку с корицей, замесите однородное тесто. Добавьте соду, еще раз хорошо перемешайте и оставьте, пока греется сковорода.
2. Яблоки очистите, нарежьте колечками, удалите сердцевину. Каждое кольцо обмакните в тесто и выкладывайте на хорошо разогретую сковородку.
3. Жарьте на медленном огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Когда перевернете, можно накрыть крышкой – так яблоко станет нежнее.
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