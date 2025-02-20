Как сделать мини-парник для рассады из коробки из-под конфет: творческий лайфхак

Если в этот день Святого Валентина вы полакомились коробкой шоколадных конфет, не торопитесь выбрасывать пустую упаковку.

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Эксперт по садоводству Саймон Акеройд в своем TikTok раскрыл простой, экологически чистый способ повторно использовать старые коробки из-под сладостей, чтобы помочь вам вырастить красивые цветы и овощи именно к будущему сезону вегетации.

Да, он показал, как превратить пустую коробку, например из-под конфет Ferrero Rocher, в удобный проращиватель семян, чтобы дать вашим растениям идеальный старт.

Процесс удивительно прост. Саймон начинает с того, что достает шоколадные конфеты из коробки. Затем он повторно использует золотую подкладку ящика для создания импровизированного лотка для семян.

Проткнув небольшие дренажные отверстия на дне, Саймон наполняет поддон торфом и высевает выбранные им семена, будь то цветы, овощи или травы.

Умный трюк состоит в том, что оригинальная шоколадная коробка действует как идеальный проращиватель ваших семян.

Поместив лоток для семян обратно в ящик и накрыв его крышкой, Саймон создает мини-парниковый эффект. Теплая, влажная среда внутри ящика способствует прорастанию семян, создавая идеальные условия для роста сильных и здоровых растений.

Затем он размещает его на солнечном подоконнике, чтобы начать процесс, и ждет, пока семена прорастут.

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