Как сушить белье в два раза быстрее: дешевый и эффективный способ

Сушка мокрой одежды занимает очень много времени, особенно если у вас нет сушильной машины.

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При этом положить белье, из которого капает вода, на радиаторы или повесить на вешалки для одежды внутри дома – это не варианты. Обычно это означает, что вам нужно включить отопление в помещении, что в этой финансовой ситуации дорогое удовольствие, пишет OBOZ.UA.

Но решение проблемы есть. Все, что вам нужно это осушитель воздуха. Устройство, используемое для удаления влаги из воздуха, чтобы предотвратить развитие плесени.

Он втягивает воздух, фильтрует и охлаждает его. Холодный воздух конденсируется в воду, которая затем собирается в резервуар. После оставшегося подогрева воздух он выпускает его обратно в помещение.

Для быстрой сушки одежды нужно выполнить следующие шаги:

Повесьте мокрое белье на вешалки для одежды или сушилку. Поместите осушитель под ним или рядом, но убедитесь, что он находится на расстоянии не менее 20 см, поскольку если осушитель будет слишком близко, это может стать причиной пожара. Включите осушитель.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, как правильно и быстро сушить одежду дома зимой.

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