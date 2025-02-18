Как улучшить рост 'ленивой' монстеры: простой способ

Монстера является одним из любимых комнатных растений во всем мире. Уход за ней не очень обременителен, а вид у нее весьма декоративный.

Видео дня

Впрочем, растение может остановиться в росте из-за нехватки питательных веществ в земле. В таком случае роскошные листья монстеры могут потерять блеск, а сама тропическая лиана потерять вид и начать чахнуть. Вернуть ее к жизни поможет простое удобрение, которое быстро можно приготовить из продукта, который есть на каждой кухне. Издание Interia Kobieta рассказало подробно о рецепте пищи.

Все необходимые элементы, которые помогут восстановить состояние монстеры, содержатся в лавровых листьях. Эта специя может обогатить почву в горшке с цветком калием и фосфором и другими полезными веществами. Для этого достаточно приготовить из лавровых листьев воду для полива.

Возьмите три сухих листика и залейте их стаканом кипятка. Сосуд, в котором вы готовите жидкое удобрение, накройте крышкой. Когда настой остынет, его можно использовать для полива монстеры. Впрочем, чтобы избежать передозировки питательными веществами, перед использованием его лучше развести чистой отстоянной водой в пропорции 1:3. Поливать этим раствором монстеру следует раз в месяц в тёплый сезон и раз в три месяца в холодный.

Впрочем, не только лавровый лист является кухонным продуктом, способным принести пользу вашим комнатным растениям. Вот несколько вариантов удобрений, которые можно приготовить дома.

Банановая вода – порежьте кожуру одного банана на кусочки, залейте водой и поставьте в темное место на два дня. Готовый настой процедите и разведите водой 1:3. Такое удобрение обогатит субстрат в горшках калием.

Рисовая вода – если вы планируете приготовить на ужин рис, не солите блюдо в кастрюле. Вода, в которой вы варили зерна, может стать хорошим удобрением. Но не забудьте разбавить отвар.

– если вы планируете приготовить на ужин рис, не солите блюдо в кастрюле. Вода, в которой вы варили зерна, может стать хорошим удобрением. Но не забудьте разбавить отвар. Кофейная гуща – остатки после ароматного напитка можно собрать, высушить и использовать для подкормки комнатных растений. Тонким слоем посыпьте гущей землю в горшке и граблями вмешайте ее в верхний слой субстрата. Удобрение будет медленно отдавать питательные вещества, в первую очередь азот, что будет стимулировать рост новых листьев.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно поливать орхидею, чтобы она цвела по три раза в год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.