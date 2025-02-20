Как варить брокколи так, чтобы она не воняла на всю кухню: секреты

Брокколи является одним из самых питательных овощей и широко доступен в супермаркетах в течение всего года. Он полон полезных витаминов и микроэлементов, способствующих общему здоровью и хорошему самочувствию.

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При варке брокколи иногда может возникать сильный неприятный запах, но есть несколько способов минимизировать или даже устранить эту проблему. Как это сделать, рассказывает Mirror.

Избегайте переваривания

Не стоит переваривать брокколи, ведь это может стать причиной появления неприятного запаха. Время приготовления зависит от размера соцветий, однако при приготовлении на пару он не должен превышать 5 минут.

Используйте поглотитель запахов

Можно использовать природные поглотители запахов. Непосредственно перед кастрюлей, в которой готовится брокколи, можно разместить ломтик хлеба или миску с разбавленным уксусом водой. Также отлично помогает обычный сухой рис.

Выбирайте свежую брокколи

Свежесть брокколи напрямую влияет на запах, возникающий при ее приготовлении. Чем старее соцветие – тем больше неприятного запаха распространится в вашей кухне. Стебель брокколи должен быть крепким на невредимым, а соцветие должно иметь однородный зеленый цвет.

Различные способы приготовления

Если никак не удается избавиться от неприятного запаха во время варки брокколи, следует рассмотреть альтернативные методы ее приготовления. К примеру, этот вид капусты легко можно запечь в духовом шкафу, или обжарить на сковороде.

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