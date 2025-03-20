Как вкусно запечь дорадо, чтобы она была хрустящей снаружи и сочной внутри: делимся рецептом рыбы

Дорадо – не только вкусная, но еще и очень полезная и простая в приготовлении рыба. Для того, чтобы она была сочной и вкусной, кулинары советуют приготовить для нее вкусный соус из горчицы, соевого соуса и специй.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной дорадо, с луком, морковью и соусом.

Ингредиенты:

дорадо

лук

морковь

перец

Соус:

растительное масло 2 ст.л, соевый соус 1 ст.л, лимонный сок 1 ст.л, горчица в зернах 1 ст.л, по вкусу соль, копченая паприка, смесь специй для рыбы

Способ приготовления:

1. Соус: смешайте растительное масло 2 ст.л, соевый соус 1 ст.л, лимонный сок 1 ст.л, горчица в зернах 1 ст.л, по вкусу соль, копченая паприка, смесь специй для рыбы.

2. Овощи порежьте, выложите на дно формы.

3. Сверху выложите рыбу, смажьте соусом и запекайте 25 минут при 180С.

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