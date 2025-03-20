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Как вкусно запечь дорадо, чтобы она была хрустящей снаружи и сочной внутри: делимся рецептом рыбы
Дорадо – не только вкусная, но еще и очень полезная и простая в приготовлении рыба. Для того, чтобы она была сочной и вкусной, кулинары советуют приготовить для нее вкусный соус из горчицы, соевого соуса и специй.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной дорадо, с луком, морковью и соусом.
Ингредиенты:
- дорадо
- лук
- морковь
- перец
Соус:
- растительное масло 2 ст.л, соевый соус 1 ст.л, лимонный сок 1 ст.л, горчица в зернах 1 ст.л, по вкусу соль, копченая паприка, смесь специй для рыбы
Способ приготовления:
1. Соус: смешайте растительное масло 2 ст.л, соевый соус 1 ст.л, лимонный сок 1 ст.л, горчица в зернах 1 ст.л, по вкусу соль, копченая паприка, смесь специй для рыбы.
2. Овощи порежьте, выложите на дно формы.
3. Сверху выложите рыбу, смажьте соусом и запекайте 25 минут при 180С.
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