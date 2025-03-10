Как восстановить жесткие и колючие полотенца: действенные способы

Самая популярная причина, по которой полотенца теряют свою мягкость, заключается как раз в неправильном способе стирки, поскольку перегрузка стиральной машины и использование слишком большого количества мыла может затвердеть ткань.

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Со временем полотенца становятся тусклыми и жесткими, но есть способ восстановить их за один цикл стирки с помощью простой техники, пишет OBOZ.UA.

Поскольку они обладают высокой абсорбцией, мыло будет накапливаться в волокнах из-за избытка смягчителя ткани, и плотная укладка приведет к тому, что они не выполаскиваются должным образом. В таком случае лучший способ смягчить жесткие полотенца – использовать кислородный отбеливатель или пищевую соду.

Кислородный отбеливатель – это отбеливатель без содержания хлора, который намного безопаснее и деликатнее в использовании для белого белья, который поможет освежить затвердевшие полотенца. Он прекрасно расщепляет оставшиеся в полотенцах мыла, а также отбеливает их, чтобы они вновь выглядели новыми.

Многие люди не любят стирать с любыми отбеливателями, поэтому настоятельно рекомендуем попробовать вместо этого использовать пищевую соду, поскольку она также поможет восстановить полотенца, поскольку является натуральным смягчителем тканей.

Пищевая сода является щелочным веществом, означающим, что она может расщеплять кислые жирные накопления, как мыло, а также усилит моющий эффект моющего средства для стирки, чтобы полотенца были тщательно очищены.

Как это работает

Все, что вам нужно сделать это положить полотенца в стиральную машину и добавить обычный стиральный порошок.

Затем также добавьте ложку кислородного отбеливателя или пищевой соды в ящик для стиральных средств. Не добавляйте смягчитель тканей и всегда следуйте инструкциям на этикетке, если вы используете кислородный отбеливатель.

Включите стиральную машину на самый горячий цикл, на котором можно стирать полотенца, поскольку это лучший способ обеспечить их глубокую очистку.

После завершения стирки поставьте полотенца в режим полоскания. Если вы хотите, вы можете добавить две столовых ложки белого уксуса туда, где вы обычно используете смягчитель ткани на этом этапе.

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