Как всегда выглядеть элегантно: тренды среди знаменитостей, которые стоит повторить в 2025 году

Мода постоянно меняется, и даже самые большие тренды от дизайнеров не всегда претворяются так, как мы их видим на подиуме. В 2025 году многие модные тенденции стали практичными и доступными, и лучшие примеры можно увидеть на наших любимых знаменитостях.

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Джесс Келхэм-Холер, модный редактор, писатель и автор статей для Who What Wear, рассказал о 8 главных модных направлениях этого года, которые следует внедрить в свой гардероб.

Эти советы дают возможность каждому найти подходящий ему стиль, независимо от бюджета или модных предпочтений. От классических 80-х до экстравагантных накидок каждый тренд по-своему вдохновляет. Предлагаем ознакомиться с основными направлениями, которые будут доминировать в 2025 году.

Стиль 80-х

Мода 80-х возвращается с новой силой, и этот тренд набирает популярность среди знаменитостей. В последнее время Гейли Бибер появлялась в широких костюмах, напоминающих о тех временах, и теперь многие дизайнеры ушли в том же направлении. Большой максималистский стиль с широкими плечами и блестящими лоферами сейчас в тренде. Классические блейзеры в клетку и повышенная линия талии на рубашках являются идеальными элементами для создания образов в стиле 80-х.

Плиссированные юбки

Этот стиль возвращается, и не только из-за подиумных показов, но и благодаря знаменитостям, таким как Alexa Chung и Charli XCX. Плиссированные юбки стали основной частью уличного стиля, часто сочетаются с байкерскими ботинками и логотипами. Это один из самых популярных трендов, придающий образу легкости и элегантности, не теряя изысканности.

Пудрово-розовый

После нескольких лет доминирования красного цвета, в 2025 году пудрово-розовый набирает популярность. Знаменитости, такие как Сиенна Миллер, уже успели продемонстрировать, как этот нежный оттенок придает нежность любому образу. Рубашки, юбки и кардиганы в пудровых оттенках сочетаются с другими пастельными оттенками или даже насыщенными оттенками для контраста.

Сумки с леопардовым принтом

Леопардовый принт на сумках – это классика, которая не выходит из моды. Такие аксессуары стали обязательным элементом гардероба звезд. Сумки с таким принтом придают рок-н-ролльное настроение и сразу делают любой образ ярким и гламурным.

Накидки

Накидки – это must-have для вечерних нарядов в 2025 году. Они добавляют драматизма и гламура, превращая простые платья или костюмы в произведения искусства. Прозрачные накидки, спадающие по силуэту, подчеркивают элегантность и придают изяществу образу. Платья и топы с эффектными драпировками – еще один способ выглядеть стильно.

Винтажный деним

Непринужденный стиль заключается в ношении джинсов с винтажным эффектом. Этот стиль сочетает комфорт с классикой, придавая образ легкости и ощущения стиля 90-х. Прямые джинсы с высокой посадкой – это одна из основных моделей, подходящая для любой ситуации, а винтажный стиль добавляет нотки ретро.

Коричневый

Этот цвет стабильно держится на пике моды, став элегантной альтернативой черному. Сочетание коричневого с золотыми аксессуарами делает его теплым и изящным выбором для осенне-зимнего сезона. Трендовые элементы включают атласные платья и джемпера с высоким горлом, придающие изысканность.

Прозрачное кружево

Это еще одна важная активно развивающаяся тенденция. Прозрачные кружевные платья, топы и юбки будут популярны в 2025 году, особенно летом. Черное кружево уступит место белому, что станет идеальным выбором для создания легких и элегантных образов. Кружевные элементы сочетаются с другими тканями, такими как шелк или мохер, создавая стильный и романтичный вид.

Ранее OBOZ.UA писал Эмили Ратаковски, показавшая модные варианты одежды на 2025 год.

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