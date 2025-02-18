Какой тренд будет модным в 2025 году: Эмили Ратаковски показала идеальный вариант

В 2025 году замшевый тренч станет ключевым элементом моды, считают стилисты. Эмили Ратаковски уже продемонстрировала этот тренд во время Недели моды в Нью-Йорке, появившись на показе Coach в стильном замшевом тренче.

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Этот тренч табачного цвета с поясом на талии не только придавал элегантности, но и подчеркивал прелести фигуры модели. Ратаковски соединила свой тренч с высокими замшевыми сапогами, черной лакированной сумкой через плечо и солнцезащитными очками, создав стильный образ, отсылавший к ретро-моде 70-х.

Тренч звезды имел длину до колен, что делало его отличным вариантом для любой прогулки или вечернего выхода. Благодаря этому он совмещает удобство, стиль и функциональность, что делает его универсальным элементом гардероба.

Модные эксперты отмечают, что замшевые тренчи не только дополнят ваш стиль, но и могут стать вашей основной покупкой "все в одном". Их можно сочетать с разными элементами гардероба: от расслабленного белого денима до коричневых кожаных аксессуаров для однотонного образа. Замшевые тренчи в 2025 году становятся гораздо больше, чем просто верхней одеждой – они становятся основой для создания целостного и стильного образа.

Несмотря на то, что стандартный тренч традиционно не выглядит как платье, замшевый вариант гораздо больше привлекает внимание благодаря своей текстуре и цвету. Такое пальто может быть смелым и универсальным дополнением к вашему гардеробу, которое подходит для разных случаев. Его не обязательно сочетать только с классическими элементами, а можно стилизовать разными способами, добавляя цветовые акценты или нестандартные комбинации.

Замшевые тренчи уже становятся символом стиля и комфорта для тех, кто ценит качество и роскошь. Модели, подобные тому, что носит Эмили Ратаковски, могут стоить от 1800 долларов (74,8 тыс. грн), что подчеркивает их элегантность и высокий статус в мире моды.

Ранее OBOZ.UA писал об обуви Эмили Ратаковски, которая стала хитовой.

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