Как выбрать качественные яйца: расшифровка маркировки и советы по свежести

Яйца – один из самых популярных продуктов в мире. Их употребляют как самостоятельное блюдо, а также в качестве ингредиента для салатов, начинок и других блюд. Без яиц невозможно создать по-настоящему ароматную и рыхлую выпечку, или аппетитную корочку на ней.

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А поскольку яйца – это натуральный продукт, у них есть срок потребления и определенные условия хранения. Важно использовать только свежие яйца, чтобы не причинить вред собственному здоровью. Как выбрать качественные яйца, и как расшифровывается их маркировка, в Instagram рассказала нутрициолог Ирина Гизбрехт.

Маркировка яиц

На каждом яйце можно найти маркировку, начинающуюся с букв "Д", или "С".

"Д"-маркировка означает, что вы держите в руках диетические яйца. Они не могут храниться при минусовой температуре, а также дольше 7 дней.

"С"-маркировка свидетельствует о том, что перед вами столовый продукт. Срок их годности составляет 25 дней при комнатной температуре и 120 дней в холодильнике.

Если речь идет о мытых яйцах, то срок их хранения составляет не более 12 дней при хранении от 0 до 20 градусов и влажности воздуха 85-88% без перепадов. В этом случае никакая другая маркировка не учитывается.

Категории яиц

Категории яиц отличаются друг от друга по массе продукта.

С3 (третья категория) – 35-44,9 гр.

С2 (вторая категория) – 45-54,9 гр.

С1 (первая категория) – 55-64,9 гр.

С0 (отборные) – 65-74,9 гр.

СВ (высшая категория) – более 75 гр.

Упаковка

1.Упаковка яиц должна быть полностью сухой и без каких-либо проявлений плесени или неприятных запахов.

2. Скорлупа не должна содержать трещин, пятен или каких-либо других повреждений.

Полезные советы

1.Яйца следует выбирать от локальных хозяйств или от проверенных поставщиков.

2. Перед употреблением следует провести тестирование на свежесть. Пустите яйцо в воду. Свежее – утонет. Испорченное – всплывет на поверхность.

3. Выбирайте яйца с ближайшими к дню покупки датами фасовки.

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