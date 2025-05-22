Как вырастить облепиху у себя в саду: советы по уходу

Облепиха – ценное в лечебном и пищевом аспектах растение, хорошо адаптируется к климату большинства регионов Украины. В зависимости от условий и формирования кроны она может вырастать как в виде куста, так и в форме дерева высотой до 6 метров.

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При грамотном уходе эта культура дает щедрый урожай ягод. OBOZ.UA рассказывает, как ухаживать за облепихой.

Биологические особенности

Облепиха относится к семейству лоховых и имеет поверхностную, но разветвленную корневую систему, ширина которой значительно превышает диаметр кроны. Растение является двудомным: для плодоношения обязательно нужно высаживать и женские, и мужские экземпляры. Первые признаки цветения наблюдаются на 4-6 год после высадки.

Цветки имеют четкое разделение по полу: мужские – бурого цвета, собраны в группы, тогда как женские – мелкие, желтого оттенка. Вегетационный период до созревания ягод длится около 90-100 дней.

Оптимальные условия для выращивания

Облепиха лучше всего развивается на хорошо освещенных участках с легкой, рыхлой почвой. Кислые, глинистые или чрезмерно влажные почвы негативно влияют на развитие корневой системы.

Растение выдерживает температурные колебания, однако чувствительно к зимним оттепелям, которые могут вызвать инфицирование корней.

Правила посадки

Саженцы рекомендуется высаживать весной, до начала распускания почек. На каждое мужское растение должно приходиться 3-4 женских. Минимальное расстояние между деревьями – 2 метра.

Участок готовят осенью: перекапывают и вносят органику (4-5 ведер перегноя на кв.м), суперфосфат (200 г) и калийные удобрения (20 г). В посадочную яму добавляют плодородную почву с песком, после чего размещают саженец, расправляют корни и увлажняют землю 2-3 ведрами воды.

Осенняя посадка также возможна, но только для хорошо развитых саженцев с несколькими скелетными корнями. Выполняют ее в октябре, чтобы до морозов растение успело адаптироваться.

Уход в течение сезона

Весна: проводят санитарную обрезку. В период цветения, при отсутствии ветра, вручную переносят пыльцу с мужских растений на женские.

Май: важно обеспечить регулярный полив, особенно после сухой зимы.

Лето: умеренное увлажнение, систематическое рыхление почвы для сохранения влаги и аэрации.

Август: стоит подпереть ветви, отягощенные ягодами.

Осень: после уборки урожая выполняют обрезку, перекапывают приствольную зону (до 10 см), вносят органику и фосфорсодержащие удобрения. Азотные соединения обычно не нужны, ведь облепиха формирует симбиоз с азотфиксирующими бактериями.

Защита и питание

Перед распусканием листьев весной и после их опадения осенью растения обрабатывают фунгицидами. Места повреждений на коре следует дезинфицировать медным купоросом, а стволы – побелить. Приствольную зону рекомендуется мульчировать для борьбы с сорняками и сохранения влаги.

Через 3-5 лет после посадки проводят регулярные подкормки. На каждый квадратный метр участка требуется:

30 г суперфосфата (или 50 г фосфоритной муки – для кислых почв),

100 г золы,

25 г калийной соли.

Дополнительно – полив раствором: 2 столовые ложки сернокислого калия на 10 литров воды.

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