Как жесткая вода влияет на волосы: трихолог предупредила о неприятных признаках

Минеральные отложения от жесткой воды могут накапливаться на стержне волос, что приводит к сухости, тусклости и ломкости.

Видео дня

Об этом рассказала Иэн Саллис, трихолог из Института волос Фарджо. Это накопление может сделать волосы более склонными к спутыванию и завиванию, а также может раздражать кожу головы, потенциально вызывая сухость и зуд, пишет Express.

Кроме того, жесткая вода может привести к тому, что крашеные волосы будут быстрее выцветать и будет заметным появление латунного или неравномерного тона.

"Минеральные отложения могут привести к ускорению действия перекиси водорода, что в некоторых случаях приводит к усилению повреждения волос от освещения", – сказала Саллис.

Эксперты предложили использовать очищающий шампунь раз в неделю, чтобы удалить минеральные накопления и обеспечить тщательное полоскание, а не мыть дважды. Вы также можете приобрести фильтр для удаления минералов.

Вы должны волноваться не только о своих волосах, потому что жесткая вода может видеть естественные жиры из кожи, что приведет к раздражению и сухости.

Некоторые исследования связывают более жесткую воду с повышенным риском развития экземы в младенчестве.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему быстро жирнеют волосы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.