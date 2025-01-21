Какие растения категорически нельзя обрезать в январе: они могут не зацвести весной

Обрезка помогает не только улучшить цветение растения, но и придать эстетичности вашему саду.

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Но следует помнить, что делать это можно только в определенное время в течение года, в зависимости от того, какие растения произрастают в вашем саду. По словам экспертов, есть некоторые растения, которые нельзя обрезать в январе, пишет OBOZ . UA.

Так, в январе следует избегать обрезки весеннецветных кустов, таких как форзиция, сирень и цветущая смородина. К примеру, если вы обрежете их в январе, чувствительная срезанная часть растения окажется под влиянием сурового климата, что обеспечит неблагоприятные условия для роста.

Тогда это может привести к смерти из-за его разрезания. Обрезка этих растений зимой может удалить уже сформировавшиеся цветочные почки, уменьшить или прекратить цветение будущей весны.

По словам экспертов, лучше подождать, пока они не отцветут, обычно в конце весны или в начале лета, чтобы обрезать их.

Подобным образом садоводы также рекомендовали избегать обрезки вечнозеленых растений без необходимости, поскольку они могут быть чувствительны к повреждению холодом.

Зимой вы можете обрезать спящие деревья, например яблони, груши или платан, если не очень холодно, чтобы придать им форму или удалить поврежденную древесину.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что в саду можно обрезать, а что ни в январе.

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