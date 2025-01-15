Уход за садом зимой: что можно обрезать, а что нельзя в январе

Зимние холода не означают, что вам нечем заняться в саду. Безусловно, работы на участке меньше, чем в весенне-осенний период, но все же имеется небольшое количество задач, выполнив которые вы сохраните растения в идеальном состоянии до наступления тепла.

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Как с пользой провести время в саду в январе, знает OBOZ. UA.

Что делать зимой в саду?

Садоводство зимой чаще всего связано с уходом и планированием, а не с посадками, поскольку холодная погода замедляет рост растений. При этом, если речь идет об обрезке, следует знать, что трогать нужно только определенные из них.

В основном это травянистые многолетники или листопадные кустарники. Что касается обрезки деревьев, то, пока не слишком холодно, сосредоточьтесь на яблонях, грушах или кленах, чтобы придать им форму или удалить поврежденную древесину.

Какие растения нельзя обрезать в январе?

Есть небольшое количество растений, от обрезки которых в январе лучше отказаться. В первую очередь это весеннецветущие кустарники — форзиция, сирень и смородина.

Обрезка этих растений зимой может привести к удалению уже сформировавшихся цветочных почек, что приведет к сокращению или прекращению цветения будущей весной. Лучше всего их обрезать после окончания цветения, в конце весны или начале лета.

Желательно также не обрезать зимой вечнозеленые растения, так как они могут быть более восприимчивы к холоду.

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