Какие цветущие деревья посадить весной, чтобы они быстро росли: список

Любителям садоводства известен факт, что для развития преуспевающего пространства нужно терпение. Однако выбор быстрорастущих цветущих деревьев для ландшафта может немного ускорить этот процесс.

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На сайте Мари Стюарт для садоводов были опубликованы советы по тому, какие быстрорастущие цветущие деревья следует сажать, чтобы каждую весну они ярко цвели. Кроме того, деревья в этом списке, как правило, преуспевают на различных типах почв, солнечных лучей и размеров двора, что позволяет легко найти идеальный вариант для вашего пространства.

Креп мирт (креповой мирт)

Разноцветные деревья крепового мирта, как правило, вырастают на 30-60 см ежегодно, а цветение появляется уже через 12–24 месяца после посадки, что гарантирует быструю оплату ваших усилий в садоводстве.

Крепкие мирты ценятся за их продолжительное летнее цветение, имеющее оттенки розового, красного, белого и фиолетового. Они быстро начинают цвести, что делает их отличным выбором для садоводов.

Эти деревья также устойчивы к засухе, когда они приживутся и закрепятся.

Тюльпановое дерево

Тюльпановое дерево (Liriodendron tulipifera) может достигать высоты от 180 до 270 сантиметров и дает потрясающе яркие весенние цвета.

С его гладкой серой корой и смелыми четырехлопастными листьями они привносят особый шарм вашему саду.

С конца весны до начала лета оно распускается зеленовато-желтыми цветами в форме тюльпана с оранжевыми полосами. Не поддавайтесь искушению обрезать эти нижние ветки – оставьте их.

Дерево "Золотой дождь"

Дерево "Золотой дождь" с украшающими его ветви цитрусовыми соцветиями часто начинает цвести только через три года после посадки.

Оно является прекрасным дополнением к любому ландшафту, поскольку предлагает эстетическую красоту и тень листьев в течение всего года, оставаясь крепкой в течение смены сезонов.

Это дерево дает ярко-желтые цветы в середине лета, за которыми осенью появляются уникальные семенные коробочки в форме фонарика.

Цветущая вишня

Цветущая вишня (Prunus spp.) имеет одни из самых узнаваемых в мире цветов, которые ранней весной дают нам потрясающие соцветия от бледно-розового до белого.

Душистые цветы привлекают пчел, бабочек и других опылителей, поддерживая местные экосистемы. Осенью цветущие вишни служат пищей для таких птиц, как малиновки и кедровые свиристели.

Магнолия сладкая

Магнолия сладкая (Magnolia virginiana) является более миниатюрной версией южной магнолии. Но при этом она не менее потрясающая и гораздо лучше подходит для влажных низменных садов, чем ее больший собрат. Магнолия Свитбей – это дерево, идеальное для небольших помещений, часто многоствольное.

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