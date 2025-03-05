Топ-10 фруктовых деревьев, которые растут в горшках и идеально подходят для небольшого сада

Выращивание фруктовых деревьев в горшках – отличный способ насладиться свежими продуктами.

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К счастью для нас, некоторые виды фруктовых деревьев могут отлично расти в контейнерах, что делает их идеальными для патио, балконов и небольших садов. Вот 10 лучших компактных деревьев, идеально подходящих для горшков, по мнению экспертов Королевского садоводческого общества Британии, передает OBOZ.UA.

Карликовые яблони

Если вы хотите выращивать компактные сорта яблок, такие как "Дискавери" и "Фальстаф", идеально подходят для горшков. Они дадут вам вкусные хрустящие домашние фрукты, не занимая простор в вашем саду.

Карликовые груши

"Conference" и "Concorde" являются отличным выбором для выращивания в контейнерах. Эти деревья остаются маленькими, но дают много сладких, сочных груш.

Фиговые деревья

Чтобы почувствовать вкус Средиземноморья, попробуйте посадить фиговое дерево, например "Brown Turkey". Они преуспевают в горшках и действительно лучше плодоносят, когда их корни немного ограничены.

Карликовые деревья сливы

"Виктория" и "Опал" – отличный выбор для небольших помещений. Эти деревья самоплоды, поэтому вы получите плоды даже из одного дерева.

Карликовые вишни

Хотите домашнюю вишню? Stella и Sunburst идеально подходят для горшков и вознаградят вас сладким, сочным урожаем.

Кусты черники

Чернику очень легко выращивать в горшках, и она любит кислую почву, которую легче контролировать в контейнерах. Попробуйте Northcountry или Chippewa для вкусных летних ягод.

Карликовые персиковые деревья

Такие сорта, как Garden Lady и Peregrine, хорошо чувствуют себя в горшках, но могут нуждаться в небольшой помощи с опылением, если выращивать их в комнатных условиях.

Карликовые абрикосовые деревья

Tomcot и Moorpark прекрасно подходят для выращивания в контейнерах. Лучше всего они ощущают себя на солнечном месте, и, возможно, понадобится ручное опыление, чтобы способствовать плодоношению.

Оливковые деревья

Внесите пикантную нотку в свой сад с помощью выносливого оливкового дерева. Они преуспевают в горшках и даже дают оливки теплым летом.

Карликовые нектариновые деревья

"Nectarella" – отличный выбор для небольшого пространства. Подобно персикам, нектарины хорошо чувствуют себя в горшках, и им просто нужно солнечное место, чтобы процветать.

Лучшие советы по выращиванию фруктов в горшках

Выращивание фруктов в контейнерах обычно требует несколько больше усилий, чем в открытом грунте. Чтобы ваши горшечные фруктовые растения имели наилучшие шансы на успешный урожай, имейте в виду следующее:

Разместите плодовые растения на солнце

Щедро полейте, но дайте поверхности компоста высохнуть перед следующим поливом, чтобы он не пересох.

Оставьте морозостойкие плоды на зиму на открытом воздухе

Персики и абрикосы можно укрывать навесным укрытием с осени до поздней зимы, чтобы защитить их от брызг дождя и возможного скручивания листьев персика.

Чтобы корни не застряли в горшке, пересаживайте дерево каждый год.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие деревья следует обрезать в саду в феврале.

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