Урожай улучшится: какие деревья следует обрезать в саду в феврале

Зимой деревья находятся в состоянии покоя – их рост замедляется или полностью прекращается. Обрезка в этот период меньше травмирует дерево, поскольку оно не теряет много сока и быстрее заживляет раны. Удаление больных или поврежденных веток зимой помогает предотвратить распространение болезней и вредителей весной.

Видео дня

Зимняя обрезка позволяет сформировать желаемую форму кроны дерева. Удаление лишних ветвей способствует лучшему проникновению солнечного света внутрь кроны, что положительно влияет на плодоношение. Эксперты Kobieta Interia рассказали, какие деревья следует обрезать в феврале.

Общие правила обрезки

Начинать обрезку деревьев и кустов можно, когда температура днем превысит 5°С, поэтому важно следить за прогнозами погоды. Процедуру можно проводить, если в ближайшие дни не предвидится морозов, порывов ветра или сильных осадков.

На безлистных растениях гораздо легче увидеть плотность ветвей и определить ветки, которые нужно удалить.

Уход за деревьями и кустарниками в феврале заключается в основном в удалении сломанных и пораженных болезнями побегов. Следует также устранить ветви, чрезмерно загущающие крону.

Пошаговая инструкция

Подготовьте инструменты – понадобятся острый секатор, садовая пилка и нож. Удалите все сухие, больные и поврежденные ветви, а также те, что растут внутрь кроны и загущают ее. Сформируйте крону, обрежьте ветки, выступающие за желаемые размеры кроны, а также растущие вертикально вверх. Делайте срезы под углом 45 градусов, чтобы рана быстрее зажила. Следует обработать срезы садовым варом или специальным раствором, чтобы предотвратить инфекцию.

Чрезмерная обрезка может ослабить дерево и уменьшить урожайность, а молодые деревья нуждаются в меньшей обрезке, чем взрослые.

Какие плодовые деревья нужно обрезать в феврале

Ориентироваться следует на наиболее морозостойкие виды. К ним относятся яблони и груши. Умеренная санитарная обрезка обеспечит лучшие условия для качественного плодоношения.

В случае с яблонями можно разрешить более радикальную обрезку, если вы имеете дело со старым и очень запущенным деревом. Тогда может потребоваться вырезать почти половину веток.

В конце февраля также можно проредить ветки на грецком орехе. Срежьте веточку диаметром 1 сантиметр и подождите полчаса. Если из раны начнет выделяться сок, обрезку нужно будет отложить на более поздний срок.

Некоторые кустарники также нуждаются в обрезке в конце зимы. Это, в частности, крыжовник, смородина и малина.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем подкормить малину весной, чтобы улучшить урожай.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.