Какого числа не хватает? Непростая математическая головоломка

Математические головоломки – это задачи, испытывающие нашу привычную логику. Как правило, они кажутся нам сложными для понимания, хотя в действительности не выходят за рамки строгих арифметических правил.

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Именно такую головоломку предлагает решить сегодня OBOZ.UA. Она точно бросит вызов вашему критическому мышлению и навыкам решения проблем.

Посмотрите на картинку. На ней изображены уравнения, которые на первый взгляд кажутся странными. Однако за ними стоит определенная закономерность. Ваша задача – найти соответствие числу 3. Попробуйте справиться с ней за 6 секунд.

Если получится, можете похвалить себя за острый ум и высокий IQ. Впрочем, так быстро решить эту задачу могут только 5% людей. Поэтому если вы не успели, продолжайте обдумывать правильный ответ, пока не догадаетесь, как решить эту задачу.

Однако, существует вероятность, что вы не сможете найти закономерность, стоящую за этой головоломкой. В таком случае воспользуйтесь разъяснением ниже. Оно поможет вам понять, какой принцип стоит за этой задачей.

А принцип этот таков – после знака равенства стоит число, являющееся результатом умножения цифры, расположенной перед этим знаком, и идущей перед ней по порядку цифры. Рассмотрим это на примере 7 = 42. Перед числом 7 следует число 6. Перемножим их между собой и получим то самое 42.

Повторим этот же трюк с примером 6 = 30. Подбираем предыдущее число к 6, и это 5. Умножаем друг на друга и получаем 30. А 20 является результатом умножения указанного числа 5 и предыдущего к нему 4.

Итак, чтобы найти правильный ответ, определяем, что идет перед цифрой 3. И это 2. Далее простое действие умножения и мы получаем правильный результат, являющийся ответом на эту головоломку. Под вопросительным знаком спряталось число 6.

Хотите еще попробовать себя в математических головоломках? OBOZ.UA ранее публиковал задачу, где нужно было найти число, дополняющее ряд. Или найти закономерность и вычислить, какое число должно быть внутри треугольника.

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