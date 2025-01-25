Какой праздник 25 января в Украине: интересные факты

25 января – день, исполненный религиозных, исторических и культурных событий. В этот день, в частности, православная церковь чтит память святого Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

Видео дня

Григорий Богослов – одна из самых выдающихся фигур раннехристианской церкви, уважаемый как один из трех Вселенских учителей. Его глубокие богословские труды и зажигательные проповеди сделали его одним из самых влиятельных мыслителей своего времени.

Родился Григорий Богослов около 330 в Кападокии (современная Турция) в семье христиан. Получив блестящее образование в Афинах, он вернулся в родной край и посвятил себя служению Церкви. Григорий был выдающимся оратором и богословом, его проповеди отличались глубиной мысли и поэтической красотой.

В 381 году Григорий Богослов был избран Константинопольским патриархом. На этом посту он сыграл важную роль в формировании догматов христианской веры, в частности, активно участвовал в Первом Константинопольском соборе.

Богословское учение Григория Богослова базируется на глубоком понимании Священного Писания и отличается высоким уровнем интеллектуального совершенства. Он уделял большое внимание проблеме триадологии – учение о Святой Троице, а также разрабатывал вопросы о природе человека и Бога.

Григорий Богослов подчеркивал, что Бог есть любовь, и именно любовь является движущей силой всего сущего. Он глубоко разрабатывал учение о единой сущности Бога в трех лицах – Отца, Сына и Святого Духа. Святой подчеркивал, что человек сотворен по образу и подобию Божию, и призван к объединению с Богом.

Какие праздники и события 25 января

В научном мире дата 25 января имеет особенное значение благодаря достижениям в исследовании космоса. В 2004 году американский марсоход "Оппортьюнити" совершил успешную посадку на поверхность Марса, что явилось важным шагом в изучении Красной планеты. Также 25 января 1964 г. США запустили спутник "Эхо-2", установивший первую спутниковую связь между Америкой и СССР.

25 января ознаменовано и важными историческими событиями. В 1960 году в Советском Союзе была официально расформирована система ГУЛАГ, оставившая трагический след в жизни миллионов людей. В 1949 году в Лос-Анджелесе прошла первая церемония вручения телевизионных наград "Эмми", которая сегодня является одной из самых престижных премий в мире телевидения.

В этот день в 1896 году братья Люмьеры представили свой первый фильм "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сета". Это событие явилось началом новой эры кинематографа. А в 1858 году марш Мендельсона впервые прозвучал на свадьбе английской принцессы Виктории с принцем Фридрихом Прусским, после чего стал популярен как свадебный марш.

Не обошлось 25 января и без трагических страниц. В 1916 году императорскими властями была запрещена деятельность Екатеринославской "Просвещения", а ее руководителей арестовали и выслали в Иркутскую губернию. Это событие стало символом борьбы украинской интеллигенции за сохранение культуры и образования в условиях репрессий.

Исторические события 25 января

1491 год: Битва под Заславом: объединенные силы Волынской и Львовской земель нанесли сокрушительное поражение татарскому войску, что способствовало укреплению украинских земель.

1648: Начало национально-освободительной войны украинского народа под руководством Богдана Хмельницкого. Это событие оказало значительное влияние на дальнейшую историю Украины и Европы.

1895 год: Состоялся первый международный матч по хоккею на траве. Этот вид спорта стал одним из самых популярных в мире.

1949: В Лос-Анджелесе состоялась первая церемония вручения телевизионных наград "Эмми". Это стало знаковым событием для развития телевидения.

1955 год: Ученые Колумбийского университета создали ядерные часы, показывающие время с погрешностью 1 секунда на 300 лет. Это открытие явилось прорывом в области точного измерения времени.

1945 год: Гранд-Рапидс стал первым городом в США, начавшим фторирование питьевой воды.

Кто из известных людей родился 25 января

Виктор Цимбалист (1931-2013): выдающийся украинский актер театра и кино, народный артист Украины. Его яркие роли в кино и театральных постановках запомнились многим зрительским поколениям.

Корасон Акино (1933-2009): филиппинский политический деятель, 11-й президент Филиппин. Она стала первой женщиной-президентом Филиппин и сыграла немаловажную роль в восстановлении демократии в стране после диктатуры Фердинанда Маркоса.

Владимир Зеленский (1978): украинский политик, шоумен, шестой президент независимой Украины. До избрания на пост президента был известен как актер и продюсер студии "Квартал 95".

Шави Эрнандес (1980): легендарный испанский футболист, проведший большую часть своей карьеры в клубе "Барселона". Его точный пас и умение читать игру сделали его одним из самых лучших полузащитников в истории футбола.

Тина Кароль (1985): украинская певица, заслуженная артистка Украины. Ее песни стали хитами, а сама певица – одна из самых популярных артисток Украины.

Именинники 25 января

Виталий, Григорий, Кастин, Мар, Марциал, Александр, Петр, Поплий, Сильван, Феликс, Филипп, Филицат, Януарий.

OBOZ.UA предлагает также узнать календарь церковных праздников на этот год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.