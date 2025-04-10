Какой праздник отмечают 10 апреля: церковный календарь

10 апреля – дата, объединяющая церковные традиции, важные исторические события и интересные международные инициативы. В этот день православные верующие чествуют святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия. Также сегодня вспоминают важное историческое событие – освобождение Одессы в годы Второй мировой войны.

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В мире отмечают День гольфиста, Всемирный день работы из дома, а также необычный, но символический праздник – Международный день шпильки. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 10 апреля

Православный календарь

В православном церковном календаре 10 апреля чествуются святые мученики Терентий, Африкан, Максим, Помплий и еще 36 христиан, погибших за веру во Христа в III веке в Африке.

По преданию, святой Терентий возглавлял группу христиан, подвергшихся жестоким пыткам и казненных за отказ принести жертву языческим богам. Их подвиг стал символом стойкости, духовного мужества и верности христианским убеждениям, несмотря на смертельную опасность.

В народной традиции этот день ассоциировался с обновлением земли, весенними работами и первыми теплыми днями. В некоторых регионах считалось, что в этот день хорошо сеять горох и фасоль.

День гольфиста

10 апреля – неофициальный, но популярный среди спортсменов и любителей праздник – День гольфиста. Гольф – это не только игра, но и стиль жизни, который ассоциируется с точностью, концентрацией, элегантностью и любовью к природе.

Это повод для профессионалов и поклонников спорта выйти на поле, вспомнить историю гольфа и организовать дружеские турниры. Во многих странах проводятся тематические события, лекции и мастер-классы.

Всемирный день работы из дома

Remote Work Day или Всемирный день работы из дома – сравнительно новый международный праздник, символизирующий изменение подхода к труду в XXI веке. Он приобрел особую актуальность после пандемии COVID-19, когда миллионы людей по всему миру перешли на отдаленный режим.

Этот день посвящен:

переосмыслению баланса между работой и личной жизнью;

важность цифровой гигиены;

производительности и ментальному здоровью работников, работающих из дома.

День освобождения Одессы от нацистской оккупации

10 апреля 1944 года советские войска освободили Одессу от немецко-румынских захватчиков в ходе Второй мировой войны. Это историческая дата не только для города, но и всей Украины.

В 2025 году исполняется 81 год со дня освобождения Одессы, что делает это событие особенно значимым для памяти поколений.

Международный день шпильки

Это оригинальный, хоть и малоизвестный праздник, посвященный простому, но важному предмету – шпильке. От старинных украшений в волосах до современных модных аксессуаров или даже символа безопасности и протеста, шпилька имеет долгую историю. 10 апреля 1849 года американец Уолтер Хант запатентовал безопасную шпильку.

Исторические события 10 апреля

1710 – Устав королевы Анны (акт парламента Великобритании) стал первым в истории документом, предоставлявшим государственную охрану авторскому праву.

1815 – катастрофическое извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Голландской Ост-Индии вызвало эффект вулканической зимы в северном полушарии и привело к "году без лета".

1833 – впервые начали производство спичек. Они были токсичны – в состав головки входил белый фосфор.

1841 – в Канаде основан город Галифакс.

1849 – американец Уолтер Хант запатентовал безопасную шпильку.

1912 – лайнер "Титаник" отправился в свой первый и последний рейс из порта Саутгемптон в Нью-Йорк.

1917 – на совещании рабочих и промышленников Донбасса одобрено решение ввести 8-часовой рабочий день.

1925 – впервые опубликован роман Скотта Фицжеральда "Великий Гэтсби"

1972 – подписана Конвенция о запрещении биологического оружия.

1998 – Страстнопятничное соглашение между правительствами Ирландии и Британии в целом прекратилось насилие, связанное с конфликтом в Северной Ирландии.

2010 – авиакатастрофа под Смоленском, в результате которой погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский.

2019 – впервые в истории ученые сделали фото сверхмассивной черной дыры в центре галактики Messier 87 (M87).

Кто родился 10 апреля

1583 – Гуго Гроций, голландский юрист, государственный деятель, один из основателей международного права.

1651 – Эренфрид Вальтер Чирнгауз, немецкий философ, математик, экспериментатор, изобретатель европейского белого фарфора.

1727 – Самуэль Гейнике, немецкий сурдопедагог, изобретатель способа обучения глухонемых.

1755 – Самюэль Ганеман, немецкий врач, основатель гомеопатии.

1766 – Джон Лесли, шотландский физик-экспериментатор и математик, первым предложил метод получения искусственного льда.

1847 – Джозеф Пулитцер, американский журналист, издатель, основатель журналистской Пулитцеровской премии.

1881 – Вячеслав Прокофьевич, украинский общественный, политический, государственный деятель, педагог, историк, публицист, член УЦР, председатель Совета народных министров Директории УНР.

1917 – Роберт Бернс Вудворд, американский химик-органик, Лауреат Нобелевской премии по химии за 1965 год.

1927 – Маршалл Уоррен Ниренберг, американский биохимик и генетик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1968 года за расшифровку генетического кода.

1979 – Софи Эллис-Бекстор, популярная британская исполнительница.

В этот день умерли:

1728 – Никодим Тессин Младший, шведский архитектор, который вместе с отцом, архитектором Никодимом Тессином Старшим, создал скандинавское барокко. Б

1954 – Огюст Люмьер, изобретатель кинематографа, брат Луи Жана Люмьера.

2010 – Лех Качиньский, Президент Польши (2005–2010).

2013 – Роберт Джеффри Эдвардс, британский физиолог, нобелевский лауреат 2010 за разработку технологии искусственного оплодотворения.

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