Какой праздник отмечают 10 июля: церковный календарь
10 июля в церковном календаре почитается преподобный Антоний Печерский. Этот день также отмечен несколькими международными событиями, в частности Днем распространения информации о хронических заболеваниях, Днем Николы Теслы и неформальным праздником – Днем пикника с плюшевым мишкой.
Именины сегодня празднуют Александры, Владимиры, Георгии, Иосифы, Николаи, Павлы, Серафимы, Антоны и Антонины. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 10 июля
Церковный календарь
В православном церковном календаре в этот день почитается преподобный Антоний Печерский – один из основателей Киево-Печерской лавры и монашества в Киевской Руси.
Антоний Печерский (ок. 983 – ок. 1073) – подвижник, который вернулся с Афона, чтобы начать традицию монастырской жизни на Киевских горах. Именно он заложил духовную основу монашества на территории Руси и вместе с Феодосием создал один из самых влиятельных монастырей Восточной Европы – Киево-Печерскую лавру. Его жизненный путь стал примером смирения, молитвы, аскетизма и служения Богу. В народе день Антония считали удачным для молитвы о душевном спокойствии и духовном обновлении.
День распространения информации о хронических заболеваниях
Этот день призван обратить внимание на проблематику хронических болезней, в частности сердечно-сосудистых, диабета, онкологических и респираторных заболеваний. Его цель – повышение осведомленности, профилактика, раннее выявление и поддержка людей, живущих с этими диагнозами. Во всем мире проводятся просветительские кампании, тематические форумы и акции солидарности.
День пикника с плюшевым мишкой (Teddy Bear Picnic Day)
Неформальный, но милый праздник, который пришел из англоязычного мира. Он призывает устраивать пикники с детьми и любимыми мягкими игрушками, особенно – плюшевыми мишками. Это хороший повод для семейного досуга, развития воображения и отдыха на природе.
День Николы Теслы
10 июля родился один из величайших изобретателей и ученых мира – Никола Тесла (1856). Его вклад в развитие электротехники, радио, переменного тока, беспроводных технологий и даже современных представлений об энергии трудно переоценить. В США и Европе этот день посвящают популяризации науки, проведению образовательных событий и чествованию интеллектуального наследия Теслы.
Исторические события 10 июля
- 1651 – под Берестечком закончилась битва между армией Речи Посполитой и союзным казацко-татарским войском.
- 1878 – в Англии футбольный арбитр впервые использовал на поле свисток (до этого судьи кричали).
- 1934 – постановлением ЦИК и СНК СССР вместе с НКВД была создана система лагерей ГУЛАГ.
- 1943 – войска Великобритании и США высадились на острове Сицилия.
- 1949 – в результате землетрясения погиб таджикский город Хаит с населением более 20 000 человек, а также несколько кишлаков возле него.
- 1994 – Леонид Кучма избран Президентом Украины.
- 2017 – ученые из Стэнфордского университета опубликовали доказательства того, что шестое массовое исчезновение жизни на Земле уже начато.
Кто родился 10 июля
- 1509 – Жан Кальвин, французский протестантский проповедник, основатель кальвинизма.
- 1830 – Камиль Писсарро, французский художник XIX в., представитель импрессионизма.
- 1856 – Никола Тесла, всемирно известный сербский и американский изобретатель и физик.
- 1871 – Марсель Пруст, французский писатель, один из родоначальников модернизма в литературе "В поисках утраченного времени".
- 1900 – Петр Погребняк, украинский ученый-лесовед и почвовед, вице-президент АН УССР.
- 1931 – Элис Манро, канадская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе (2013) и Букеровской премии (2009).
В этот день умерли:
- 1073 – Антоний Печерский, один из основателей Киево-Печерского монастыря
- 1851 – Луи Дагер, французский художник, химик и изобретатель, один из создателей фотографии.
- 1866 – Иосиф Гладкий, последний кошевой Задунайской Сечи.
- 1910 – Иоганн Готфрид Галле, немецкий астроном, который по расчетам Урбана Леверье открыл планету Нептун.
- 2020 – Тарас Матвеев, герой Украины, журналист, общественно-политический деятель. Погиб, спасая побратимов в российско-украинской войне.
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