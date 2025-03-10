Какой праздник отмечают 10 марта: все об этом дне в Украине и мире

10 марта православные верующие чтят память мучеников Кодрата и с ним Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Серафиона и других, а также преподобной Анастасии. Именины сегодня празднуют Кондраты, Анастасии, Павлы, Денисы.

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В Украине отмечают День Государственного гимна и День памяти Тараса Шевченко, а в мире – День Супер Марио, Международный день волынки, Международный день парика, Международный день удивительности, Международный день женщин-судей и День бумажных денег. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 10 марта

Православные праздники

10 марта православные христиане по новому стилю чтят память многочисленных христианских мучеников, пострадавших за свою веру в III веке во время гонений на христиан во времена императора Декия.

Мученик Кодрат был одним из лидеров группы христиан, пострадавших в Коринфе. По преданию, Кодрат и его сподвижники были арестованы и подвергнуты жестоким пыткам за отказ отречься от Христа.

Вместе с Кодратом пострадали многие другие христиане, включая Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента и других. Они все проявили непоколебимую веру и мужество перед лицом смерти.

Преподобная Анастасия Патрикия жила в VI веке в Египте. Она известна своей подвижнической жизнью и преданностью Богу.

День Государственного гимна Украины

10 марта в Украине отмечается День Государственного гимна. Именно в этот день, в 1865 году, в польском городе Перемышль, на концерте памяти Тараса Шевченко впервые прозвучало произведение композитора Михаила Вербицкого на слова поэта Павла Чубинского "Ще не вмерла Україна".

История гимна берет начало в 1862 году, когда Павел Чубинский написал стихотворение "Ще не вмерла Україна".. Впоследствии композитор Михаил Вербицкий положил эти слова на музыку. 15 января 1992 года Верховная Рада утвердила музыкальную редакцию Государственного гимна.

Государственный гимн – символ национального единства, суверенитета и независимости. Он отражает стремление украинского народа к свободе и достоинству.

День памяти Тараса Шевченко

10 марта – день, когда Украина и мир чтят память величайшего поэта, художника и общественного деятеля Тараса Григорьевича Шевченко.

Шевченко стал символом борьбы за свободу и независимость Украины, его творчество вдохновляет украинцев по сей день. В этот день в мире проходят возложение цветов к памятникам Шевченко, литературные чтения, тематические выставки и другие мероприятия.

День Супер Марио

День Супер Марио, также известный как "MAR10 Day", отмечается 10 марта каждый год. "MAR10 Day" стал популярным благодаря фанатам Супер Марио, заметившим сходство написания даты с именем персонажа. Компания Nintendo, разработчик игр о Супер Марио, также активно поддерживает это празднование.

Международный день парика

Это неофициальный праздник, который отмечается для того, чтобы подчеркнуть роль парика в современном мире. Парики используются не только для создания образа, но и в медицинских целях, например, для людей, потерявших волосы вследствие болезни.

Международный день удивительности

Это также неофициальный праздник, поощряющий людей находить удивительное в повседневной жизни. Это прекрасная возможность открыть для себя что-то новое, проявить творчество и поделиться положительными эмоциями с другими.

Международный день женщин-судей

Международный день женщин-судей был установлен ООН, чтобы отметить роль женщин в судебной системе и содействовать гендерному равенству в этой сфере. Он подчеркивает важность обеспечения равных возможностей для женщин-судей и их вклада в справедливость и верховенство права.

День бумажных денег

Этот праздник посвящен истории и развитию бумажных денег и отмечает их важность в экономике и их роль в финансовой системе.

День волынки

Волынка имеет древнее происхождение, и ее аналоги встречаются во многих культурах от Шотландии и Ирландии до стран Восточной Европы и Северной Африки. Во многих культурах волынка имеет особое значение и считается национальным инструментом.

Исторические события 10 марта

1535 – корабли Томаса де Берланги отклонились с пути от Панамы до Перу, в результате чего были открыты Галапагосские острова.

1801 – в Англии, Шотландии и Уэльсе произведена первая перепись населения.

1862 – в США вошли в обращение первые бумажные деньги.

1865 – песня "Еще не умерла Украина" впервые публично прозвучала в Перемышле, на концерте памяти Тараса Шевченко.

1876 – Александер Грэм Белл совершил первый успешный телефонный звонок. Первой фразой была: Mr. Watson, come here, I want to see you ("Мистер Ватсон, зайдите, я хочу вас видеть").

1878 – в женевской типографии М. Драгоманова Ф. Волк и А. Ляхоцкий издали карманное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко.

1893 – Берег Слоновой Кости стал французской колонией.

1905 – поражением России закончилась Мукденская битва, самая масштабная боевая операция, происходившая до Первой мировой войны.

1910 – в Китае запрещено рабство.

1910 – первые ночные полеты совершил француз Эмиль Обрен на моноплане "Блерио".

1943 – начались работы по созданию ядерного оружия в СССР.

1945 – произошла бомбардировка Токио, самый кровавый авианалет в истории войн.

1992 – Украина принята в Североатлантический Совет сотрудничества.

Кто родился 10 марта

1787 – Устим Кармелюк, благородный разбойник и украинский национальный герой, руководитель повстанческого движения на Подолье в 1813–1835 гг. против национального и социального гнета

1858 – Генрих Фоулер, английский филолог, автор первого Оксфордского словаря

1920 – Борис Виан, французский прозаик, поэт, джазовый музыкант и певец.

1930 – Владимир Михалевич, украинский ученый в области экономической кибернетики.

1938 – Владимир Моргун, Герой Украины, украинский генетик-селекционер, директор Института физиологии растений и генетики НАН Украины.

1953 – Тарас Петриненко, украинский музыкант, певец, композитор, поэт. Автор песни "Украина", которая превратилась в своеобразный неофициальный гимн Украины.

1958 – Шэрон Стоун, американская актриса ("Казино", "Основной инстинкт").

1983 – Керри Андервуд, американская кантри-певица.

В этот день умерли:

1861 – Тарас Шевченко, украинский поэт, писатель (драматург, прозаик), художник (живописец, гравер), общественный и политический деятель

1872 – Джузеппе Мадзини, итальянский политик, революционер, патриот, писатель и философ

1913 – Гарриет Табмен, борчина против рабства и за социальные реформы в США

1940 – Михаил Булгаков, советский писатель, драматург, врач.

2004 – Борислав Брондуков, актер, народный артист Украины.

2008 – Георгий Фукс, украинский инженер-строитель, специалист в области проектирования мостов

2018 – Юбер де Живанши, французский модельер, основавший в 1952 году модный дом Givenchy.

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