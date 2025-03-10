Когда сажать репчатый лук: правила ухода

Репчатый лук – универсальный овощ, который просто выращивать в своем огороде и хорошо употреблять как в виде зелени, так и в виде спелых луковиц. Этот плод полон витаминов и других полезных веществ, а его листья помогают восстанавливать силы после затяжной зимы.

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Однако у лука есть свои специфические требования к выращиванию. Как соблюсти их все и избежать ошибок, рассказало издание Interia Kobieta.

Что такое репчатый лук

Репчатым луком называют корневую часть растения, которая состоит из чешуек и имеет специфический жгучий вкус и аромат. В первый год своей жизни это двухлетнее растение дает съедобную луковицу, отличающуюся нежным вкусом, шаровидной формой и кремовым или белым цветом. А в начале лета в пищу можно употреблять и ее молодую зелень.

Когда сажать репчатый лук

Высаживать репчатый лук в почву нужно в два периода: весной или осенью. Весной для посадки лучше всего подходят март и начало апреля – культура морозостойкая и хорошо перенесет ночные холода. Осенью лучше высаживать репчатый лук в сентябре или октябре.

Подготовьте грядки заранее. Хорошо разрыхлите землю, так как посевной материал должен заходить в нее на 2/3 своей высоты.

Сажать репчатый лук следует рядами с шагом в 30-40 см и 8 см между луковицами в ряду. По мере роста корни могут увеличиться в несколько раз, поэтому им потребуется пространство.

Как ухаживать за репчатым луком

Выращивать репчатый лук достаточно просто, но стоит помнить, что ему нужно много солнечного света, чтобы вырасти сочным и приобрести сладкий, а не горький привкус. Почва, в которую вы высаживаете растение, должна быть хорошо проницаемой и плодородной с нейтральной или слабокислой реакцией. Для улучшения ее структуры хорошо подойдет компост.

Также репчатый лук требует систематической прополки грядок и разрыхления почвы в междурядьях. Удалять сорняки нужно регулярно и аккуратно, чтобы не повредить чувствительную корневую систему лука. Лук хорошо растет рядом с огурцами, свеклой, морковью, петрушкой, майораном, клубникой, кочанным салатом и помидорами. Вот капусту и редис в роли соседей он не любит.

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