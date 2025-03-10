"Шухи" или "косивский салат": как приготовить блюдо, которому уже почти 100 лет
Салат – это блюдо, которое должно присутствовать на любом праздничном столе. Кроме того, салаты готовят и на каждый день, чтобы наполнить организм витаминами и насладиться невероятным вкусом любимого сочетания продуктов.
Фудблогер Валентина Кущ в Instagram представила рецепт приготовления салата, который существует в Украине уже около 100 лет. Речь идет о "Шухах", или, как его еще называют, "косивский салат".
Ингредиенты
- Свекла – ½ кг.
- Белые грибы сушеные – 50 гр.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Масло растительное – 30 гр.
- Соль – щепотка
- Сахар – щепотка
- Уксус фруктовый – ½ ч.л.
Способ приготовления
1. Свеклу отвариваем. Сухие грибы замачиваем минимум на 3 часа в холодной воде и отвариваем в течение 20 минут.
2. Лук нарезаем полукольцами. Половину жарим до золотистости. Также можно обжарить отварные грибы, но не обязательно.
3. Свеклу нарезаем соломкой. Добавляем жареный и свежий лук и грибы. Перемешиваем.
4. Чеснок измельчаем, добавляем растительное масло, соль и сахар. Перемешиваем. Добавляем в салат вместе с уксусом.
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