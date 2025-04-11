Какой праздник отмечают 11 апреля: все об этом дне

11 апреля – не просто обычная дата в календаре, а символ веры, памяти и надежды. В Украине в этот день вспоминают священномученика Антипу – пример несокрушимости духа и христианской преданности, которому молятся об исцелении от недугов.

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11 апреля человечество вспоминает страдания узников фашистских концлагерей, а также поддерживает миллионы людей, живущих с тяжелым неврологическим диагнозом – болезнью Паркинсона. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 11 апреля

Православный календарь

В православном церковном календаре 11 апреля посвящено памяти священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского – одного из первых христианских мучеников и святителя I века. Он был духовным наставником в Малой Азии (современная Турция) и ревностным последователем веры, подвергшимся преследованиям во время языческих гонений.

По преданию Антипа пострадал за проповедь христианства. Церковь чествует его как покровителя от боли, поэтому 11 апреля верующие часто обращаются к святому с молитвами об исцелении.

День борьбы с болезнью Паркинсона

Каждый год 11 апреля в мире отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Эта дата напоминает о важности поддержки людей с неврологическими расстройствами и необходимости поиска эффективного лечения. Именно в этот день родился Джеймс Паркинсон, английский врач. В 1817 году он впервые описал симптомы заболевания, которое впоследствии назовут его именем.

День освобождения узников фашистских концлагерей

Также сегодня – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Именно в этот день в 1945 году узники концлагеря Бухенвальд подняли восстание и завоевали свободу за несколько дней до прихода американских войск.

Дата является данью памяти миллионам жертв нацизма – узникам Аушвица, Бухенвальда, Дахау, Майданека и других концлагерей. Во многих городах Украины в этот день проходят мемориальные мероприятия, уроки памяти, минуты молчания. Это возможность переосмыслить трагические странички истории и передать память следующим поколениям.

Исторические события 11 апреля

1597 – в Варшаве казнен атаман Северин Наливайко.

1814 – по договору Фонтебло прекращалось правление Наполеона как императора французов.

1867 – Россия продала США Аляску и Алеутские острова.

1899 – вступил в силу договор, окончивший испанско-американскую войну. Испания отказалась от претензий на Кубу, передала Соединенным Штатам Пуэрто-Рико, Гуам и Филиппины.

1909 – на выкупленной у бедуинов земле у Яффы еврейскими переселенцами второго аллия основан город Тель-Авив.

1945 – Третья армия США освободила нацистский концлагерь Бухенвальд, контроль над которым уже захватили восставшие в то время заключенные.

1992 – Президенты России и Украины приостановили действие указов о передаче Черноморского флота под юрисдикцию своих стран. Начались длительные российско-украинские переговоры о статусе флота и его дислокации.

2008 – впервые за историю независимой Украины было определено 100 крупных украинцев.

2014 – пророссийскими боевиками захвачен город Славянск Донецкой области.

Кто родился 11 апреля

1492 – Маргарита Наваррская, королева Наварры, одна из первых французских писательниц. Прославилась сборником новелл "Гептамерон" – "История о счастливых любовниках".

1755 – Джеймс Паркинсон, английский врач, его именем названа известная болезнь.

1862 – Уильям Уоллес Кэмпбелл, американский астроном.

1908 – Масару Ибука, один из основателей японской компании Sony.

1913 – Владимир Хоткевич, украинский учёный-физик, специалист в области физики низких температур, педагог, профессор, ректор Харьковского государственного университета. Сын Игната Хоткевича.

1949 – Бернд Айхингер, немецкий кинорежиссер и продюсер.

1953 – Эндрю Уайлс, британский математик, доказавший обширную теорему Ферма.

1961 – Винсент Галло, американский музыкант, актер ("Аризонская мечта", "Лос-Анджелес без карты", "Необходимое убийство") и режиссер ("Баффало-66", "Бурый кролик").

1966 – Лайза Стенсфилд, английская певица.

В этот день умерли:

1597 – Северин Наливайко, лидер украинских повстанцев, казнен в Варшаве.

1722 – Джон Толанд, ирландский философ.

1820 – Бенджамин Вест, англо-американский художник эпохи классицизма.

1884 – Жан-Батист Дюма, французский химик.

1934 – Джон Кольер, английский художник, портретист, прерафаэлист.

1979 – Леонид Быков, украинский актер, режиссер и сценарист.

2003 – Василий Барка, украинский писатель и переводчик.

2007 – Курт Воннегут, американский писатель.

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на апрель.

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