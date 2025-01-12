Какой праздник отмечают 12 января в Украине: все об этом дне

12 января 2025 года - это дата, имеющая особое значение в истории и культуре. В этот день отмечаются как религиозные праздники, так и важные события, изменившие ход истории.

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В частности, сегодня по новому церковному календарю отмечается Татьянин день, в который почитается память священномученицы Татьяны Римской. Образ святой есть символ мужества, верности и преданности своим идеалам. Поэтому в этот день следует вспомнить о духовных ценностях и обратиться к высшим силам за помощью и благословением.

Праздники 12 января

В Украине 12 января отмечается День украинского политзаключенного . Этот день посвящен всем украинцам, пострадавшим от политических репрессий.

. Этот день посвящен всем украинцам, пострадавшим от политических репрессий. День поцелуев с рыжими: это не официальный праздник, но довольно популярный в некоторых странах. Оно является своеобразным выражением уважения и симпатии к людям с рыжими волосами.

это не официальный праздник, но довольно популярный в некоторых странах. Оно является своеобразным выражением уважения и симпатии к людям с рыжими волосами. День усиленной работы: этот день, как правило, не отмечается официально, но часто используется как повод для шуток и мемов.

Исторические события 12 января

2024: Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев и подписал с Владимиром Зеленским двустороннее соглашение о безопасности.

2010: Мощное землетрясение всколыхнуло Гаити, унеся жизни сотен тысяч человек.

1998: 19 стран ЕС подписали протокол о запрещении клонирования человека.

1990: Румыния стала первой страной Восточной Европы, запретившей коммунистическую партию.

1981: Состоялась премьера популярного сериала "Династия".

1965: Мэр Торонто провозгласил 22 января Днем украинской независимости.

1950: В СССР снова ввели смертную казнь.

1939 - В Полтаве начали курсировать первые такси.

1910: В Китае родилась самая молодая пара родителей в истории.

Кто из известных людей родился 12 января

Джек Лондон (1876-1916) : Американский писатель, известный своими приключенческими романами и рассказами. Его произведения часто отражают суровую реальность жизни и борьбу человека с природой. Самые известные его работы: "Белый Клык", "Морской волк", "Вызов".

Игнат Хоткевич (1878-1937): Украинский писатель, бандурист, композитор, общественный деятель. Он внес значительный вклад в развитие украинской культуры, в частности, создав много народных песен и инструментальных произведений.

Мария Примаченко (1909–1997): Украинская народная художница, представительница "наивного искусства". Ее работы отличаются яркими цветами, фантастическими образами и символикой.

Николай Мащенко (1929-2017): Украинский кинорежиссер, сценарист, писатель. Его фильмы, такие как "Поэма о море", "Тени забытых предков", являются классикой украинского кино.

Раймонд Паулс (1936): Латвийский композитор, автор многих популярных песен. Его музыка стала визитной карточкой советской эстрады.

Харуки Мураками (1949): популярный японский писатель и переводчик. Его романы отличаются философскими размышлениями, элементами магического реализма и яркими персонажами.

12 января остается особым днем, сочетающим в себе традиции, память и современность, вдохновляя людей на новые свершения и сохранение исторического наследия.

Ранее OBOZ.UA публиковал интересные факты о Татьянин день.

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