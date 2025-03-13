Какой праздник отмечают 13 марта: все об этом дне
13 марта православные верующие отмечают перенос мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского, а также чтят память мучеников Савина, Африкана, Публия и Терентия, Александра и мученицы Кристины Персидской. Именины сегодня празднуют Александры, Николаи, Михаилы, Григории, Терентии и Кристины.
В мире отмечают Международный день Рислинга, День любителей попкорна, День Кена, Всемирный день почки, День умных и сексуальных. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 13 марта
Православные праздники
В православном календаре 13 марта отмечаются следующие события:
- Перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. Святитель Никифор был патриархом Константинопольским в IX веке. Он подвергся преследованиям из-за своей приверженности почитанию икон и был отправлен в ссылку. После смерти его мощи были перенесены в Константинополь в 846 году.
- Чествование памяти мученика Савина Египетского. Савин был губернатором египетского города Гермополь, но из-за своей христианской веры подвергся преследованиям и погиб мученической смертью.
- Чествование мучеников Африкана, Публия и Терентия. Они пострадали за веру во время гонений на христиан в Римской империи.
- Чествование мученицы Кристины Персидской, пострадавшей за христианскую веру в IV веке и была жестоко казнена за отказ отречься от Христа.
Всемирный день рислинга
13 марта поклонники вина отмечают Всемирный день рислинга – одного из самых известных сортов белого винограда, из которого производят ароматные и изящные вина. Этот день является прекрасной возможностью для дегустации различных вариантов Рислинга и ознакомления с его многогранностью.
Всемирный день почки
Всемирный день почки отмечается каждый год во второй четверг марта. Этот день был начат в 2006 году Международным обществом нефрологов и Международной федерацией почечных фондов. Дата установлена с целью повышения осведомленности о важности почек для здоровья человека, информирование о хронических заболеваниях почек и их последствиях и содействии ранней диагностике и профилактике заболеваний почек.
День любителей попкорна
Попкорн – одна из самых любимых закусок во всем мире, и 13 марта его поклонники могут отметить этот день, предвкушая разные его варианты.
Интересные факты о попкорне:
- Лакомство существует уже более 5000 лет. Археологи обнаружили остатки попкорна в пещерах в Перу, которые датируются 4700 годами до нашей эры.
- Первый коммерческий аппарат для приготовления попкорна был изобретен Чарльзом Креторсом в 1885 году.
- Существует множество различных способов приготовления попкорна, от традиционного на плите до современного в микроволновке.
- Попкорн является низкокалорийным продуктом, если его не поливать большим количеством масла или сахара.
День Кена
День Кена или Национальный день куклы Кена отмечается 13 марта.
Вот несколько интересных фактов о Кене:
- Кен Карсон впервые был представлен компанией Mattel на ярмарке игрушек 13 марта 1961 года.
- Кен был назван в честь сына основателей компании Mattel Рут и Эллиота Гендлера.
- Официальный день рождения Кена – 11 марта 1961 года.
- Кен на два года и два дня младше Барби.
- Первый Кен имел литые пластмассовые волосы. В 1973 году у него появились корни волос.
- Младший брат Кена Томми был представлен в 1997 году.
Исторические события 13 марта
- 1639 – колледж в Кембридже (Массачусетс, США) назван Гарвардским в честь своего первого великого спонсора Джона Гарварда.
- 1669 – подписаны Глуховские статьи – договор о правах украинских казаков, заключенный между Москвой и казацкой старшиной.
- 1781 – английский астроном Уильям Гершель открыл Уран, седьмую планету Солнечной системы.
- 1848 – восстанием венских студентов началась революция в Австрийской империи и Немецком союзе.
- 1917 – над зданием Центрального Совета принято поднять сине-желтый флаг.
- 1938 – состоялся аншлюс Австрии Германией.
- 1940 – Финляндия и СССР подписали мирный договор. Окончание Зимней войны.
- 1943 – нацисты ликвидировали Краковское гетто.
- 1949 – в Канаде начала деятельность Украинская Свободная Академия Наук.
- 1961 – в Киеве произошла "Куренивская трагедия". В результате техногенной катастрофы погибли более 1500 жителей Куреневки, а также пассажиров городского транспорта, попавших в зону бедствия.
- 1997 – Украина и НАСА подписали договор о полете в космос первого украинского космонавта. Им стал Леонид Каденюк.
- 2022 – в Херсоне люди вышли на митинги против референдума о создании ХНР. Власти Херсона предложили провести референдум по созданию ХНР.
Кто родился 13 марта
- 963 – Анна Порфирогенета, византийская царевна, дочь императора Романа II, дружина киевского князя Владимира I Великого.
- 1855 – Персиваль Ловелл, американский астроном.
- 1900 – Йоргос Сеферис, греческий поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе.
- 1907 – Людвиг Бирман, немецкий астроном
- 1916 – Жак Фреско, американский инженер, промышленный дизайнер и футуролог.
- 1941 – Григорий Штонь, украинский писатель, поэт, сценарист, литературовед, литературный критик, художник.
- 1941 – Архип Данилюк, украинский этнограф, географ.
- 1960 – Юрий Андрухович, украинский писатель, поэт и эссеист.
В этот день умерли:
- 1719 – Иоганн Фридрих Беттгер, немецкий алхимик, изобретатель европейского фарфора.
- 1881 – Александр II, российский император.
- 1884 – Элиас Леннрот, финский фольклорист, записчик и исследователь карело-финского эпоса "Калевала".
- 1927 – Днепровая Чайка (Людмила Алексеевна Василевская-Березина), украинская писательница и поэтесса.
- 1928 – Франц Рубо, украинский художник-баталист французского происхождения.
- 1975 – Иво Андрич, боснийский писатель хорватского происхождения, лауреат Нобелевской премии по литературе 1961 года.
- 2006 – Морин Стэплтон, американская актриса, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми" и "Тони".
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