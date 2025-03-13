Какой праздник отмечают 13 марта: все об этом дне

13 марта православные верующие отмечают перенос мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского, а также чтят память мучеников Савина, Африкана, Публия и Терентия, Александра и мученицы Кристины Персидской. Именины сегодня празднуют Александры, Николаи, Михаилы, Григории, Терентии и Кристины.

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В мире отмечают Международный день Рислинга, День любителей попкорна, День Кена, Всемирный день почки, День умных и сексуальных. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 13 марта

Православные праздники

В православном календаре 13 марта отмечаются следующие события:

Перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. Святитель Никифор был патриархом Константинопольским в IX веке. Он подвергся преследованиям из-за своей приверженности почитанию икон и был отправлен в ссылку. После смерти его мощи были перенесены в Константинополь в 846 году.

Святитель Никифор был патриархом Константинопольским в IX веке. Он подвергся преследованиям из-за своей приверженности почитанию икон и был отправлен в ссылку. После смерти его мощи были перенесены в Константинополь в 846 году. Чествование памяти мученика Савина Египетского. Савин был губернатором египетского города Гермополь, но из-за своей христианской веры подвергся преследованиям и погиб мученической смертью.

Чествование мучеников Африкана, Публия и Терентия . Они пострадали за веру во время гонений на христиан в Римской империи.

. Они пострадали за веру во время гонений на христиан в Римской империи. Чествование мученицы Кристины Персидской, пострадавшей за христианскую веру в IV веке и была жестоко казнена за отказ отречься от Христа.

Всемирный день рислинга

13 марта поклонники вина отмечают Всемирный день рислинга – одного из самых известных сортов белого винограда, из которого производят ароматные и изящные вина. Этот день является прекрасной возможностью для дегустации различных вариантов Рислинга и ознакомления с его многогранностью.

Всемирный день почки

Всемирный день почки отмечается каждый год во второй четверг марта. Этот день был начат в 2006 году Международным обществом нефрологов и Международной федерацией почечных фондов. Дата установлена ​​с целью повышения осведомленности о важности почек для здоровья человека, информирование о хронических заболеваниях почек и их последствиях и содействии ранней диагностике и профилактике заболеваний почек.

День любителей попкорна

Попкорн – одна из самых любимых закусок во всем мире, и 13 марта его поклонники могут отметить этот день, предвкушая разные его варианты.

Интересные факты о попкорне:

Лакомство существует уже более 5000 лет. Археологи обнаружили остатки попкорна в пещерах в Перу, которые датируются 4700 годами до нашей эры.

Первый коммерческий аппарат для приготовления попкорна был изобретен Чарльзом Креторсом в 1885 году.

Существует множество различных способов приготовления попкорна, от традиционного на плите до современного в микроволновке.

Попкорн является низкокалорийным продуктом, если его не поливать большим количеством масла или сахара.

День Кена

День Кена или Национальный день куклы Кена отмечается 13 марта.

Вот несколько интересных фактов о Кене:

Кен Карсон впервые был представлен компанией Mattel на ярмарке игрушек 13 марта 1961 года.

Кен был назван в честь сына основателей компании Mattel Рут и Эллиота Гендлера.

Официальный день рождения Кена – 11 марта 1961 года.

Кен на два года и два дня младше Барби.

Первый Кен имел литые пластмассовые волосы. В 1973 году у него появились корни волос.

Младший брат Кена Томми был представлен в 1997 году.

Исторические события 13 марта

1639 – колледж в Кембридже (Массачусетс, США) назван Гарвардским в честь своего первого великого спонсора Джона Гарварда.

1669 – подписаны Глуховские статьи – договор о правах украинских казаков, заключенный между Москвой и казацкой старшиной.

1781 – английский астроном Уильям Гершель открыл Уран, седьмую планету Солнечной системы.

1848 – восстанием венских студентов началась революция в Австрийской империи и Немецком союзе.

1917 – над зданием Центрального Совета принято поднять сине-желтый флаг.

1938 – состоялся аншлюс Австрии Германией.

1940 – Финляндия и СССР подписали мирный договор. Окончание Зимней войны.

1943 – нацисты ликвидировали Краковское гетто.

1949 – в Канаде начала деятельность Украинская Свободная Академия Наук.

1961 – в Киеве произошла "Куренивская трагедия". В результате техногенной катастрофы погибли более 1500 жителей Куреневки, а также пассажиров городского транспорта, попавших в зону бедствия.

1997 – Украина и НАСА подписали договор о полете в космос первого украинского космонавта. Им стал Леонид Каденюк.

2022 – в Херсоне люди вышли на митинги против референдума о создании ХНР. Власти Херсона предложили провести референдум по созданию ХНР.

Кто родился 13 марта

963 – Анна Порфирогенета, византийская царевна, дочь императора Романа II, дружина киевского князя Владимира I Великого.

1855 – Персиваль Ловелл, американский астроном.

1900 – Йоргос Сеферис, греческий поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе.

1907 – Людвиг Бирман, немецкий астроном

1916 – Жак Фреско, американский инженер, промышленный дизайнер и футуролог.

1941 – Григорий Штонь, украинский писатель, поэт, сценарист, литературовед, литературный критик, художник.

1941 – Архип Данилюк, украинский этнограф, географ.

1960 – Юрий Андрухович, украинский писатель, поэт и эссеист.

В этот день умерли:

1719 – Иоганн Фридрих Беттгер, немецкий алхимик, изобретатель европейского фарфора.

1881 – Александр II, российский император.

1884 – Элиас Леннрот, финский фольклорист, записчик и исследователь карело-финского эпоса "Калевала".

1927 – Днепровая Чайка (Людмила Алексеевна Василевская-Березина), украинская писательница и поэтесса.

1928 – Франц Рубо, украинский художник-баталист французского происхождения.

1975 – Иво Андрич, боснийский писатель хорватского происхождения, лауреат Нобелевской премии по литературе 1961 года.

2006 – Морин Стэплтон, американская актриса, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми" и "Тони".

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