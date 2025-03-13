Полные загадок и приключений: лучшие фильмы о пустыне

Пустыню называют одним из самых суровых типов ландшафта. Чтобы выжить в раскаленных солнцем песках или среди голых камней, нужно быть готовыми к разным сложностям и уметь действовать слаженно.

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Именно таким приключениям посвящены фильмы из этой подборки. OBOZ.UA рекомендует посмотреть их тем, кто планирует путешествие в пустыню или хочет почувствовать, каким сильным может быть человек перед сложными обстоятельствами.

Дюна

Сюжет культового романа Фрэнка Герберта, который был экранизирован уже дважды, крутится вокруг пустынной планеты Арракис. Она снабжает всю вселенную ценным ресурсом – специей, открывающей в человеке сверхъестественные способности. Извлекать этот ресурс приходится среди блестящих золотых песков, в которых водятся (и производят специю) гигантские хищные черви. Власть над этим жестоким миром дает власть над всеми другими мирами. Но на Арракисе живет и местный народ, стремящийся вернуть свой дом себе. Воспроизвести этот сюжет на экране брались два гения – Дэвид Линч и Дэнни Вильнев. Экранизация первого считается неудачной, но имеет культовый статус. А вот фильмы Вильнева стали настоящей сенсацией в кино. И вскоре нас ждет третья часть его выдающейся эпопеи.

127 часов

Актер Джеймс Франко с помощью режиссера Дэнни Бойла практически единолично воспроизвел на экране невероятную историю альпиниста Арона Ралстона. Однажды тот отправился в национальный парк Каньонлендс в штате Юта. Хотя эта местность лежит между реками Грин-ривер и Колорадо, она все же представляет собой красную каменистую пустыню. В ходе исследования одного из ущелий Арон попал в беду – его руку зажало под огромным камнем. Почти пять дней мужчина провел в ловушке практически без шансов на спасение и должен был стать жертвой безжалостной стихии. Если бы не решился на один отчаянный поступок.

Лоуренс Аравийский

Масштабный байопик Дэвида Лина с Питером О'Тулом в главной роли пересказывает историю офицера британской разведки Томаса Эдварда Лоуренса. Во время Первой мировой войны он оказывается в Аравии, знакомится с местными кочевниками и присоединяется к их борьбе против Османской империи (так называемой "Войне в пустыне"). За свою преданность арабскому народу офицер Лоуренс получил титул Аравийский и стал для всего мира воплощением свободолюбия и силы духа.

Бешеный Макс: Дорога ярости

Перезапуск собственной фантастической франшизы восьмидесятых удался режиссеру Джорджу Миллеру на славу. Взамен Мелу Гибсону он позвал сурового и молчаливого Тома Харди. Именно тот воплотил Макса Рокатанского – путешественника по постапокалиптической пустыне. Скитаясь по краям, где любой ресурс, в частности топливо и вода, дороже золота, герой оказывается в плену у тирана Несмертного Джо. Тот беспощадно эксплуатирует живых людей, чтобы поддержать жизнь своей армии и сделать свою власть бесконечной. О Максе узнает императрица Фьюриоза (Шарлиз Терон), которая заручается его поддержкой, чтобы похитить жен-пленниц Джо и добраться до свободного племени женщин, из которого происходит сама. С этого начинаются их невероятные приключения.

Хороший, плохой, злой

Пустыни западных штатов США стали ярким фоном для целого жанра кино – вестерна. И фильм Серджио Леоне с Клинтом Иствудом в главной роли считается здесь своего рода эталоном. Лента рассказывает о трех авантюристах, которые охотятся на золото во время Гражданской войны в США. Сюжет состоит из кучи жанровых клише и условностей, сшитых между собой с помощью великолепной музыки Эннио Морриконе. Несмотря на то, что сценарий и постановку сами по себе можно считать неудачными, этот гипетрофированно маскулинный фильм на фоне пустыни штата Юта (на самом деле снятой в Италии и Испании) удивительным образом сработал и стал настоящей классикой. А сцена перестрелки взглядами между главными героями – еще и мемом.

Тельма и Луиза

Пустыня может служить также и аллегорией полной свободы, порой обретенной поневоле. Как в криминальной драме Ридли Скотта, рассказывающей о двух веселых подругах Тельме (Джина Дэвис) и Луизе (Сьюзан Сарандон). Женщины просто хотят отдохнуть в горах, но из-за несчастного случая оказываются вне закона. Теперь они – две беглянки, которые несутся на своем кабриолете из Оклахомы в Мексику, оставляя за собой преступный след. Пустыня открывает перед ними множество дорог, одна из которых приводит их к Гранд-Каньону, где подруг ждет один из самых эпичных и отчаянных финалов в истории кинематографа.

Ранго

Пустыня стала идеальным сеттингом для веселого мультфильма от режиссера Гора Вербински. Анимационная лента рассказывает о хамелеоне Ранго, мечтающем о приключениях, хотя и живущем в террариуме. Однажды по стечению обстоятельств он оказывается среди пустыни Мохаве. Несмотря на то, что хамелеоны не приспособлены к жизни в таких условиях, Ранго придумывает способ выжить. Благодаря врожденной харизме и актерскому таланту, он становится шерифом местного селения Грязюка. А вот не менее врожденная бестолковость подталкивают героя к нескольким неверным решениям, из-за которых селение остается без главной своей ценности – воды. И его выгоняют прочь. Впрочем, неожиданная встреча вдохновляет Ранго вернуться и попытаться все исправить.

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