Появился полноценный трейлер киноверсии 'Лило и Стич': что обещает новинка. Видео

Кинокомпания Disney показала полноценный трейлер фильма "Лило и Стич", созданного на основе одноименного мультфильма 2002 года, премьера которого состоится 23 мая этого года.

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Как и оригинальный анимационный фильм 2002 года, "Лило и Стич" рассказывает о девочке Лило, сироте из Гавайев, которая подружилась с синекожим пришельцем по имени Стич, который жаждет разрушения всего вокруг себя. Но в фильме герои попадут в настоящий мир.

Главных героев в ремейке сыграют Майя Кеалоха (Лило), Сидни Агудонг (Нани) и Кайпо Дудойт (Дэвид). Стич озвучит актер из оригинального мультфильма Крис Сандерс, а Джамбу Джукибу – Зак Галифианакис.

Как известно, мультфильм "Лило и Стич" в 2002 году стал одним из самых успешных для Disney. В начале 2000-х лента получила номинацию на Оскар, но проиграла в категории Лучший анимационный фильм работе Миядзаки.

Это будет второй римейк Disney в этом году после "Белоснежки", в которой сыграли Рейчел Зеглер и Галь Гадот и выходящий в марте. Классические фильмы Disney, такие как "Король Лев", "Красавица и чудовище", "Аладдин", "Мулан", "Дамбо" и "Русалочка", в последние годы также получили живую обработку.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что новая "Белоснежка" претендует на звание худшего фильма Disney.

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