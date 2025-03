Вдохнут в вас жизнь: лучшие фильмы об отпуске

Каждый из нас иногда мечтает убежать от обыденности и отправиться в отпуск. Будь то пляж на солнечном курорте или путешествие в загадочные места, иногда для вдохновения достаточно просто посмотреть фильм.

OBOZ.UA предлагает несколько лент, которые подарят вам ощущение отпуска и настроят желание отправиться в путешествие. От приключенческих фильмов до романтических комедий эти картины могут стать настоящим мотивационным зарядом для будущих путешествий.

Тропы (Tracks, 2013)

Австралийский драмедийный фильм режиссера Джона Курана, базирующийся на реальных событиях и рассказывающий о девятимесячном путешествии Робин Дэвидсон через австралийские пустыни. Путешествуя от Алис-Спрингс к Индийскому океану, она преодолевает 2700 км в сопровождении четырех верблюдов и собаки Дигити.

Под солнцем Тосканы (Under the Tuscan Sun, 2003)

Американская романтическая комедия-драма 2003 года, режиссером и сценаристом которой является Одри Уэллс. Фильм основан на одноименных мемуарах Фрэнсис Майес, рассказывающих о ее новой жизни после развода.

Главную роль в картине исполняет Дайан Лейн, за которую она была номинирована на премию "Золотой глобус". Сюжет фокусируется на писательнице Фрэнсис, которая после мучительного развода отправляется на отдых в Тоскану, где она случайно покупает старую виллу и начинает новую жизнь, наполненную приключениями и романтическими встречами.

Только для влюбленных (Couples Retreat, 2009)

Американская кинокомедия, режиссером которой стал Питер Биллингсли. В фильме снялись Винс Вон, Джейсон Бейтман, Джон Фавро, Кристин Дэвис и Жан Рено. Сюжет фокусируется на четырех супружеских парах, отправляющихся на экзотический остров, чтобы улучшить свои отношения с помощью групповой терапии. Хотя только одна пара серьезно относится к программе, остальные приехали просто развлечься, однако со временем обстоятельства заставляют их пересмотреть свое отношение к брачным трудностям и общей терапии.

Пляж (The Beach, 2000)

Это британско-американская драматическая лента режиссера Дэнни Бойла из Леонардо Ди Каприо в главной роли, снятая по одноименному роману Алекса Гарленда. Сюжет фильма рассказывает о молодом американце Ричарде, приезжающем в Таиланд в поисках необычного отдыха. В отеле он встречает странного мужчину Даффи, который передает ему карту, ведущую к таинственному острову — раю на земле. Вместе с французской парой, Ричард отправляется на остров, где они находят коммуну путешественников, живущих на плантации конопли, и пытаются приспособиться к новой жизни в этом, казалось бы, идеальном месте под руководством властной деревни.

Евротур (Eurotrip, 2004)

Это американская молодежная комедия 2004 года, режиссера Джеффа Шаффера, со Скоттом Мекловицем, Джейкобом Питтсом, Мишель Трахтенберг и другими актерами в главных ролях.

Сюжет фильма рассказывает об американском выпускнике Скотте, который после разрыва с девушкой отправляется в Европу, чтобы извиняться перед своей подругой по переписке, Мики, которую он ошибочно считал парнем. В сопровождении друга Купера и двух близнецов Скотти посещает несколько европейских стран, попадая во множество забавных и неудобных ситуаций. Путешествие, полное приключений и неожиданностей, изменяет жизнь героев, а также помогает Скотти обрести свою настоящую любовь.

Римские каникулы (Roman Holiday, 1953)

Романтическая кинокомедия режиссера Уильяма Вайлера. В фильме Одри Гепберн сыграла свою первую большую роль, а также снялись Грегори Пек и Эдди Альберт. Сюжет рассказывает о принцессе Анне, которая решает уйти от официальных обязанностей и насладиться свободой в Риме, где встречает американского журналиста Джо. Они проводят вместе несколько незабываемых дней, но наконец Анна вынуждена вернуться к своим королевским обязанностям, оставив Джо с добрым воспоминанием об их "римских каникулах".

Ешь, молись, люби (Eat Pray Love, 2010)

Это экранизация одноименного автобиографического романа Элизабет Гилберт. Главная героиня, роль которой исполняет Джулия Робертс, отправляется в путешествие по трем странам: Италии, Индии и Индонезии. Там она ищет себя, открывает для себя новые вкусы, духовные практики и любовь. Этот фильм – история о самопознании, внутренней гармонии и способности к изменениям.

Грязные Танцы (Dirty Dancing, 1987)

Это культовая романтическая мелодрама, действие которой разворачивается летом 1963 на курорте в горах Катскилл. Семнадцатилетняя Фрэнсис "Бэби" Гаусман, отдыхая с родителями, встречает Джонни Кастла, харизматичного инструктора танцев. Их отношения, начинающиеся с танцевальных уроков, быстро перерастают в страстный роман, преодолевающий социальные барьеры. Фильм стал символом свободы, любви и самовыражения.

Назови меня своим именем (Call Me by Your Name, 2017)

Романтическая драма режиссера Луки Гуаданьино, действие которой разворачивается летом 1983 г. в Северной Италии. Фильм рассказывает об истории любви между 17-летним Элио Перлманом и 24-летним американским аспирантом Оливером, приезжающим на виллу родителей Элио. Это история о первой любви, самопознании и сложности человеческих отношений, искусно переданная через чувственную режиссуру и проницательные актерские работы.

Штурмуя Вудсток (Taking Woodstock, 2009)

Комедийная драма 2009 года режиссера Энг Ли. Фильм рассказывает об организации легендарного музыкального фестиваля Вудсток в 1969 году по мнению молодого парня Эллиота Тибора, чей отец владеет мотелем неподалеку от места проведения фестиваля. Когда Элиот помогает организаторам обрести новое место для фестиваля, он становится частью этого культурного феномена, изменившего ход истории. Фильм сочетает юмор и ностальгию, изображая как важное событие 60-х, так и личные переживания главного героя.

