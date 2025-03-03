Настоящие головоломки: подборка фильмов для интересного вечера

У вас бывало такое – вы начинаете смотреть фильм и в процессе понимаете, что ничего не понимаете? Такие фильмы фанаты кино называют головоломками. Некоторые из них дают ключ к разгадке сами, над некоторыми придется поломать голову и после просмотра.

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Любимыми фильмами такого жанра решили поделиться киноманы на платформе Reddit. Рассказываем о пятерке самых лучших, которые точно не дадут вам скучать вечером. Что-то мы подсмотрели в обсуждении, а что прибавили от себя.

Прибытие

Начинается лента Дэнни Вильнева с того, что в семье профессора лингвистики Луизы Бэнкс (Эми Адамс) происходит трагедия – умирает ее дочь и от нее уходит муж, военный астрофизик Иен Доннели (Джереми Реннер). Смена кадра и вот к женщине обращается правительство с просьбой помочь наладить контакт с пришельцами, которые неожиданно посадили на Землю свой корабль. По ходу сюжета зритель понимает, что Луиза на самом деле не была замужем, не знакома с Иеном и у нее никогда не было детей. А что же это за драма тогда произошло в начале? И при чем здесь инопланетяне? Постепенно фильм раскрывает эти секреты. А еще подробно описывает, как умение найти общий язык может принести гораздо большую пользу всем сторонам, чем способность шарахнуть куда-то ядерной бомбой в любой момент.

Я думаю закончить это все

Сюрреалистический психологический триллер, доступный на платформе Netflix, рассказывает о девушке, имени которой мы даже толком не знаем – она или Люси, или Люция, или Луиза, или Эймс. Во всяком случае, ее играет блестящая Джесси Бакли. Однажды зимой она едет знакомиться с родителями своего парня Джейка (Джесси Племонс), хотя на самом деле планирует с ним порвать. По сюжету выясняется, что героиня знает то, чего знать в принципе не может, а ее парень никак не в состоянии выбрать версию того, как они познакомились, еще и оказывается, что на самом деле он совсем другой человек. "Я думаю закончить это все" мастера головоломок Чарли Кауфмана принадлежит к тем фильмам, которые после себя оставляют больше вопросов, чем ответов. Приготовьтесь к тому, что вам придется погрузиться в поиски фанатских теорий о том, что происходит в картине. Или прочтите одноименный роман Иена Рейда, который лег в основу ленты.

Запределье

Действие картины индийского режиссера Тарсема Сингха проходит в 1915 году. Молодой каскадер Рой Уокер (Ли Пэйс) во время съемок первого же своего фильма в Лос-Анджелесе тяжело травмируется и оказывается в больнице парализованный ниже головы. Все, что держит его в этом мире – это сильнодействующие обезболивающие таблетки. Однажды к нему в палату забредает румынская девочка Александрия, которая страдает от боли в сломанной руке. Чтобы развлечь ребенка, Рой начинает рассказывать девочке о походах Александра Македонского, а впоследствии к его сюрреалистическому рассказу добавляются Чарльз Дарвин с ручной обезьяной, итальянский эксперт по взрывчатке Луиджи, бывший раб Отто Бенга, злой испанский губернатор Одиус и сам Рой в образе разбойника, вклюбленного в прекрасную принцессу – пленницу губернатора, на которой тот планирует жениться. Реальность, в которой измученный болями Рой мечтает о самоубийстве, переплетается с невероятной фантазией, которую порождает его мозг. А счастливый финал картины оставляет после себя вопрос: действительно ли все закончилось хорошо, или это дорисовало детское воображение? Даже если вы не найдете ответа, вы получите невероятное эстетическое удовольствие от этой ленты.

Все всегда и одновременно

Лучший фильм 2022 года по версии кинопремии "Оскар" рассказывает о немолодую пару азиатов Эвелин (Мишель Ео) и Веймонда (Джонатан Ке Кван), которые едва сводят концы с концами, содержа прачечную. Как-то на них наваливается куча плохих новостей – их ждут в налоговой, а дочь объявляет им, что является лесбиянкой и хочет представить им свою девушку. В очереди на подачу документов Эвелин внезапно понимает, что обладает способностью путешествовать по параллельным мирам и может использовать практически безграничные возможности, чтобы спасти мир от таинственной злой сущности. Она с головой погружается в приключение, совершенно непохожее на ее скучную и нищую жизнь. Критики были в восторге от того, как создавший этот фильм тандем Дэна Квана и Дэниела Шайнерта вплел эстетику супергеройского кино в повседневность, избежав кучи условностей, которыми грешит комикс-кино.

Паразиты

Южнокорейский комедийный триллер режиссера и сценариста Пона Джун Хо сотворил настоящую сенсацию в 2020 году, став первым иностранным фильмом, получившим "Оскара" как лучший фильм года. Он рассказывает о нищей семье Ким, члены которой буквально живут в подвале и питаются объедками. Для общества они словно призраки, которых все старательно избегают. Впрочем, однажды молодой Ги-Тхек получает шанс обманным путем устроиться в семью богатого бизнесмена по фамилии Пак репетитором его дочери. Постепенно все члены семьи Ким оказываются в его роскошном доме. Бедняки начинают манипулировать богачами ради собственной выгоды и все это приводит к совершенно непредсказуемым последствиям. А зрителю в конце остается самому найти ответ на вопрос, а кто же в этой истории действительно были паразитами – бедняки Ким или богачи Пак? Споры об этом ведутся в интернете до сих пор.

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