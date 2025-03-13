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От сока зеленых яблок до нута: чем заменить сырые яйца в майонезе

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
135
От сока зеленых яблок до нута: чем заменить сырые яйца в майонезе

Майонез является одним из самых популярных соусов к салатам. Стоит отметить, что готовить его лучше всего из вареных яиц, не из сырых, так вы будете точно уверены в его безопасности. Еще майонез можно готовить и без яиц, заменив их например авокадо.

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Из чего приготовить домашний майонез

Редакция FoodOboz делится 3 альтернативами, которые заменят в майонезе сырые яйца.

Приготовление майонеза без яиц

 Чем заменить яйца в майонезе:

  • Аквафаба

Это вязкая жидкость, получаемая в результате варки бобовых (фасоли, горошка, нута).

Домашний майонез из нута
  • Молотое семя льна

Предварительно семена нужно перемолоть и смешать с горячей водой. 

Майонез на семенах льна
  • Сок из свежих кислых яблок
Как приготовить майонез с соком яблока

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