Видео дня
От сока зеленых яблок до нута: чем заменить сырые яйца в майонезе
Майонез является одним из самых популярных соусов к салатам. Стоит отметить, что готовить его лучше всего из вареных яиц, не из сырых, так вы будете точно уверены в его безопасности. Еще майонез можно готовить и без яиц, заменив их например авокадо.
Редакция FoodOboz делится 3 альтернативами, которые заменят в майонезе сырые яйца.
Чем заменить яйца в майонезе:
- Аквафаба
Это вязкая жидкость, получаемая в результате варки бобовых (фасоли, горошка, нута).
- Молотое семя льна
Предварительно семена нужно перемолоть и смешать с горячей водой.
- Сок из свежих кислых яблок
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: