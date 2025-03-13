От сока зеленых яблок до нута: чем заменить сырые яйца в майонезе

Майонез является одним из самых популярных соусов к салатам. Стоит отметить, что готовить его лучше всего из вареных яиц, не из сырых, так вы будете точно уверены в его безопасности. Еще майонез можно готовить и без яиц, заменив их например авокадо.

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Редакция FoodOboz делится 3 альтернативами, которые заменят в майонезе сырые яйца.

Чем заменить яйца в майонезе:

Аквафаба

Это вязкая жидкость, получаемая в результате варки бобовых (фасоли, горошка, нута).

Молотое семя льна

Предварительно семена нужно перемолоть и смешать с горячей водой.

Сок из свежих кислых яблок

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