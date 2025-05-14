Какой праздник отмечают 14 мая: интересные факты

В среду, 14 мая, 14 мая отмечается День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Эта дата была выбрана, чтобы совпасть с провозглашением независимости Израиля в 1948 году.

Видео дня

В Украине значительное количество людей, среди которых были этнические украинцы, поляки, белорусы, крымские татары и другие, отличились героизмом, спасая евреев от нацистского террора. По оценкам, в Украине было убито около 1,5 миллиона евреев, но благодаря мужеству спасителей некоторые смогли выжить. Они рисковали собственной жизнью и безопасностью своих семей, часто пряча евреев в своих домах или помогая им убежать в более безопасные места.

2 февраля 2021 года Верховная Рада Украины официально установила этот день памяти. По состоянию на начало 2020 года Израиль признал 2 659 украинцев Праведниками народов мира, что является чрезвычайно важным символом уважения и признания их героических поступков. Эти люди получили медали и сертификаты, а их имена были занесены на Стену почета в Саду Праведников в Яд Вашем в Иерусалиме. В Украине сохраняется память об этих героях через памятники, улицы, а также уроки истории.

Мужество и сострадание, проявленные украинскими спасателями, задокументированы в многочисленных свидетельствах, например, история семьи Глаголевых в Киеве или усилия монастырей Западной Украины. Среди известных спасителей был митрополит Андрей Шептицкий, который вместе с братом спас сотни евреев, предоставляя им убежище и фальшивые документы. День памяти не только чтит этих героев, но и напоминает о способности человека к состраданию и мужеству в тяжелые времена.

Международные праздники 14 мая

День памяти Би Би Кинга

Всемирный день топиария

День покровителя Петрера

День онлайн-романтики

День танца маленьких утят

Международный день чихуахуа

Всемирный день фасилити менеджмента (World Facilities Management Day)

Церковные праздники 14 мая

Сегодня - День памяти святого пророка Иеремии. Иеремия был одним из четырех великих пророков Ветхого Завета, который жил за 600 лет до Рождества Христова. Он был сыном священника Хелкии и был назначен на пророческое служение еще до своего рождения. Господь обратился к нему, заверив, что всегда будет с ним, даже когда Иеремия сомневался в своей способности выполнить это призвание. С 15 лет он начал проповедовать среди иудеев, предостерегая от отступления от веры и предсказывая беды, которые ждут народ из-за отказа от истинного Бога.

Пророк Иеремия обличал бесчинства иудеев и призывал их к покаянию, предупреждая о разрушении Иерусалима. Он носил на шее ярмо, чтобы показать народу, что они станут рабами вавилонян, что подтвердилось, когда вавилоняне разрушили город.

Пророк остался жив, хотя и был заключен в ров, и его спас богобоязненный человек. После уничтожения Иерусалима Иеремия оплакивал беды своего народа и остался на руинах. Он предрекал приход Спасителя, который принесет новый завет и спасет Израиль. Иеремия умер после того, как его избили камнями во время путешествия в Египет.

Исторические события 14 мая

1796 год - британский хирург Эдвард Дженнер впервые в мире сделал успешную прививку от оспы 8-летнему мальчику.

1811 год - Парагвай получил независимость от Испании.

1853 год - в США запатентовали сгущенное молоко.

1900 год - в Париже открыли II Олимпийские игры.

1915 год - после 9 месяцев российской оккупации австро-венгерские войска вступили в Дрогобыч (Галичина).

1940 год - Голландия капитулировала перед вермахтом в первый год Второй мировой войны.

1948 год - в Тель-Авиве премьер-министр Давид Бен-Гурион публично произнес Декларацию независимости Израиля; эта дата отмечается как День независимости Израиля.

1955 год - в Варшаве подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи социалистических стран (Варшавский договор) и создали объединенное командование вооруженными силами.

1975 год - футболисты "Динамо" (Киев) впервые завоевали Кубок Обладателей Кубков.

Именинники 14 мая

Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Александр, Петр, Яков, Ян

OBOZ.UA предлагает узнать, когда в Украине будут праздновать Николая Летнего или Весеннего.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.