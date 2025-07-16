Какой праздник отмечают 16 июля в Украине: все об этом дне

Сложно представить современный мир без праздников, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни. Каждый день в году отмечен определенными событиями – религиозными, профессиональными, международными или историческими. Все они помогают нам сохранять память о прошлом и чествовать современные достижения.

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День 16 июля не является исключением, ведь эта дата богата на значимые события как в Украине, так и в мире. Этот день сочетает в себе важные религиозные праздники, профессиональные награды, международные инициативы и исторические моменты, повлиявшие на ход истории.

Какой праздник 16 июля

День бухгалтера и аудитора Украины

День принятия Декларации о суверенитете Украины

Международный день драг-культуры

День благодарности морской свинке

День PR-специалиста

День Хот-дога

Всемирный день змей

Церковный праздник 16 июля

16 июля православная церковь чтит память преподобного Иоанна Вишенского — выдающегося украинского духовного деятеля, писателя-полемиста и афонского монаха. Он родился в городе Судовая Вишня на Галичине в XVI веке и более 40 лет провел в молитве и подвиге на Святой Горе Афон. Старец Иоанн стал символом духовного сопротивления католическому давлению Речи Посполитой после Брестской унии 1596 года. Его произведения вдохновляли украинское православное духовенство и сыграли ключевую роль в развитии полемической литературы.

В 1621 году Киевский Церковный Собор официально признал Иоанна "преподобным" и "блаженным". Именно он помог внедрить афонский устав в монастырях Волыни и Галичины и активно способствовал основанию Манявского скита. Старец умер в затворе, оставшись для потомков символом духовной стойкости и преданности вере.

Исторические события 16 июля

622 год — основан Ислам.

1054 год — Христианская церковь разделилась на две ветви: католическую и православную.

1212 год — христиане разбили Альмохадов в битве при Навас-де-Толосе в Испании.

1643 год — экспедиция голландского мореплавателя Маартина де Фриза открыла остров Сахалин.

1661 год — Стокгольмский банк выпустил первые европейские банкноты.

1736 год — Гезлев с помощью запорожских казаков заняла Российская императорская армия.

1790 год — округ Колумбия определен как место расположения правительства США.

1909 год — основана компания "Audi".

1912 год — торжественное открытие Бессарабского крытого рынка в Киеве.

1917 год — принят II Универсал Украинской Центральной Рады. Провозглашено взаимное признание УЦР и Временного правительства России.

1918 год — в Екатеринбурге большевики расстреляли российского императора Николая II.

1919 год — под давлением польских войск УГА, перейдя реку Збруч, оставила Восточную Галицию и отступила на территорию Приднепровской Украины.

1923 год — Бенито Муссолини запретил азартные игры в Королевстве Италия.

1938 год — архиепископское послание Собора епископов Автокефальной православной церкви в Польской республике (почти полностью изъятое полицией), пастырское письмо Андрея (Шептицкого) из-за уничтожения более 100 православных церквей Подляшья и Холмщины; возле Ваймара в Третьем Рейхе нацисты открыли концлагерь Бухенвальд.

1945 год — США взорвали первую в мире атомную бомбу на испытаниях "Тринити".

1951 год — опубликована повесть Сэлинджера "Ловец во ржи".

1956 год — по требованию руководства Финляндии Карело-Финская ССР преобразована в Карельскую АССР (ныне Республика Карелия в составе РФ).

1965 год — открыли тоннель под Монбланом, связавший транспортным сообщением Францию и Италию.

1990 год — Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины.

1996 год — Майкл Джексон дал бесплатный королевский концерт султану Брунея.

1997 год — Валерий Пустовойтенко возглавил Кабинет Министров Украины.

2007 год — железнодорожная авария на Львовщине 16 июля 2007 (неподалеку Ожидова в Буском районе).

2010 год — в Одессе открыли новый кинофестиваль — Первый Одесский международный кинофестиваль.

2010 год — акция "Флаг — на вершину!" — посвящена 20-летию принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

2019 год — вступил в силу Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Именинники 16 июля

Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Демид, Егор, Иван, Константин, Марк, Михаил, Родион, Филипп, Фома, Ян.

OBOZ.UA ранее сообщал, когда празднуют свой профессиональный день фермеры.

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