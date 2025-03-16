Какой праздник отмечают 16 марта: события этого дня

16 марта православные верующие чтят память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Также христиане отмечают Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Именины сегодня празднуют Александры, Денисы, Емельяне, Иваны, Павлы, Романы, Трофимы и Юлианы.

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В мире отмечают День губ, День квиллинга, День "Все, что ты делаешь – правильно". OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 16 марта

Православные праздники

16 марта в православном календаре– день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Он был известным богословом XIV века, обосновавшим исихазм – практику мистического единения с Богом через молитву и духовное сосредоточение. Григорий Палама активно участвовал в богословских дискуссиях своего времени и защищал идеи православной веры.

Также в этот день чтят Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Это особый праздник для православных верующих, ведь Киево-Печерская лавра является центром духовности и монашеской жизни еще с XI века. Преподобные отцы Киево-Печерские оставили после себя огромное наследие веры и аскетизма, а их нетленные мощи хранятся в пещерах лавры.

День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения

В 2025 году День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения выпадает на 16 марта.

Это профессиональный праздник всех, кто обеспечивает комфортную жизнь городов и сел. Работники ЖКХ отвечают за качественное водоснабжение, отопление, уборку территорий, благоустройство улиц, освещение и другие важные аспекты инфраструктуры. Это возможность выразить благодарность за их крайне необходимый труд.

День губ

Этот праздник посвящен красоте, уходу и здоровью губ. В этот день косметические бренды часто устраивают акции и скидки на помады, бальзамы и средства по уходу. Также это отличный повод сделать красивый макияж или испытать новый оттенок помады.

День квиллинга

Квиллинг – это искусство создания бумажных композиций путем скручивания полосок бумаги. Это одна из старейших техник рукоделия, зародившаяся еще в средневековой Европе. Сегодня квиллинг приобрел большую популярность среди любителей хендмейда. В этот день мастера делятся своими работами, проводят мастер-классы и вдохновляют других на творчество. Это отличный повод попробовать себя в этой увлекательной технике и создать собственное уникальное бумажное произведение.

День "Все, что ты делаешь – правильно"

Этот необычный праздник посвящен оптимизму и вере в свои силы. Оно напоминает, что каждое действие, даже если кажется незначительным или неудачным, является важным шагом на пути к успеху. В этот день следует избавиться от сомнений, принимать решения смелее и не бояться ошибок. Это прекрасная возможность попробовать что-то новое, поддержать своих близких и друзей в их начинаниях и напомнить себе, что все усилия имеют значение.

Исторические события 16 марта

1521 – во время первого кругосветного путешествия португальский мореплаватель Фернан Магеллан достиг берегов современных Филиппин; спустя полтора месяца он погиб в столкновении с местными жителями.

1669 – заключены Глуховские статьи между гетманом Левобережной Украины Демьяном Многогрешным и московским правительством.

1880 – по подозрению в революционной агитации арестован украинский поэт Иван Франко.

1919 – в США впервые опробовали беспроводной телефон для переговоров с самолетом.

1960 – в Нью-Йорке представлен первый автомобиль на солнечных батареях.

1990 – во Львове начала работу первая сессия возрожденного Научного общества имени Тараса Шевченко.

2006 – Генеральная Ассамблея ООН почти единогласно проголосовала за создание Совета по правам человека.

2014 – прошел незаконный так называемый "референдум" в Крыму. Для окончательной реализации плана оккупации Россией Крыма марионеточной администрацией была проведена имитация референдума по статусу автономии.

2022 – Авиаудар по Мариупольскому театру.

Кто родился 16 марта

1751 – Джеймс Мэдисон (англ. James Madison), 4-й президент США (1809–1817).

1787 – Георг Симон Ом, немецкий физик, автор одного из основных законов электрических цепей (закон Ома.

1839 – Арман Сюлли-Прюдом, французский поэт, первый Нобелевский лауреат по литературе.

1859 – Александр Попов, физик и электротехник, один из изобретателей радио.

1894 – Юрий Дараган, украинский поэт, представитель "пражской школы".

1897 – Илларион Завгородний, военный деятель времен УНР, атаман Холодного Яра.

1941 – Бернардо Бертолуччи, итальянский кинорежиссер, обладатель "Оскара" ("Маленький Будда", "Последнее танго в Париже").

1944 – Николай Подгорный, украинский живописец.

В этот день умерли:

37 – Тиберий, римский император из династии Юлиев-Клавдиев.

1930 – Мигель Примо де Ривера, испанский государственный деятель, генерал, диктатор.

1940 – Сельма Лагерлеф, шведская писательница.

1979 – Мирослав Сичинский, украинский общественно-политический деятель.

1998 Дерек Бартон, английский химик, лауреат Нобелевской премии 1969 года.

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