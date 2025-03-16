В марте – идеальное время: как улучшить цветение лаванды в саду

Лаванду все чаще можно встретить в наших садах, ведь это неприхотливое в уходе растение одновременно очень красиво цветет, прекрасно пахнет еще и помогает бороться с нежелательными насекомыми. Однако чтобы лавандовый куст был обильно покрыт цветами на протяжении всего сезона, о нем нужно позаботиться в марте.

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Все, что вам понадобится, это провести несложную процедуру по уходу. Что это за процедура и как ее правильно выполнить, рассказало Interia Kobieta.

При правильном уходе лаванда цветет дважды за сезон. Первый период цветения приходится на май и длится до середины июля, а затем растение еще раз зацветает в начале осени и может цвести даже до октября. Чтобы оно не пропускало эти этапы, ему нужно провести обрезку. И сделать это важно именно в конце марта.

Когда нужно обрезать лаванду

Ежегодная обрезка призвана стимулировать цветение и поддерживать растение в хорошем состоянии. Если пропустить эту несложную процедуру, куст быстро потеряет свой вид, а его ветви наклонятся и лягут на землю.

Для проведения обрезки существует три удачных окна. Первое приходится на конец марта – начало апреля. Такая обработка позволяет лаванде поддерживать правильную форму. Во время весеннего ухода важно удалить все поврежденные побеги. Следующие окна по уходу за лавандой выпадают на июль-сентябрь, когда растение отцветет впервые и на середину осени.

Как проводить весеннюю обрезку лаванды

После зимы важно удалить не только поврежденные веточки. В это время удаляют также молодые не одревесневшие побеги. Их лучше укорачивать примерно на половину длины. При этом следите, чтобы не повредить деревянные части веточек.

Лучшая форма для куста лаванды – шарообразная. В таком случае растение имеет равномерный доступ воздуха и солнечного света со всех сторон. Весенняя обрезка также помогает предотвратить "облысение" куста, когда на нем появляются незаросшие участки, где нет листьев и цветов.

Процедуру следует проводить в теплый и солнечный день. Это уменьшает риск инфицирования надрезов на растении. Кстати, такой уход будет уместен не только для растущей в саду лаванды, но и для выращенной в горшке.

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