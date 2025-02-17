Какой праздник отмечают 17 февраля: события этого дня

17 февраля православные верующие чтят память великомученика Федора Тирона и преподобного Федора, молчальника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Именины сегодня празднуют Николаи, Андреи, Кириллы, Георгии, Александры, Юрии, Михаилы, Алексеи, Анны и Федоры.

Видео дня

В мире отмечают День островитянина, Всемирный день человеческого духа, День моего пути, День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 17 февраля

По новому календарю 17 февраля православные верующие чтят память великомученика Федора Тирона и преподобного Федора, молчальника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Федор Тирон был воином во времена императора Максимиана. Он пострадал за свою веру во Христа, отказавшись принести жертву языческим богам. Его имя связано с многочисленными исцелениями и чудесами. Федор Тирон почитается как защитник христиан.

Верующие также вспоминают преподобного Федора Молчальника, покоящегося в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры. Преподобный Фёдор был одним из многих подвижников монастыря. Обет молчания он добровольно принял ради духовного роста. Преподобный Федор в христианстве является примером смирения, покаяния и преданности Богу.

Глобальный день устойчивости туризма (Global Tourism Resilience Day ) отмечается каждый год 17 февраля. Основан он был Генеральной Ассамблеей ООН в 2023 году с целью повышения осведомленности о важности устойчивого развития туризма, особенно в условиях глобальных вызовов и кризисов.

Всемирный день человеческого духа – своеобразный призыв к единению, поддержке и вдохновению, подчеркивающий важность человеческого духа, его силу и способность к преодолению трудностей. Праздник был основан в 2003 году Майклом Леви, философом, писателем и духовным лидером. Он стремился создать день, когда люди могли бы сосредоточиться на положительных аспектах жизни, силе своего внутреннего "я" и важности духовного развития.

Европейский день кота – отличный праздник, который отмечается ежегодно 17 февраля. Его основала журналистка Клаудия Анжелетти в 1992 году. Впоследствии инициатива распространилась по всей Европе и за ее пределами. В этот день проводятся различные мероприятия, посвященные котам: выставки, благотворительные акции, конкурсы и т.д.

День спонтанного проявления доброты придумала в 1995 году писательница Энн Герберт. Она известна своей деятельностью, направленной на популяризацию добрых дел и волонтерства. Это возможность сделать что-то хорошее для других людей, не дожидаясь ничего взамен.

Исторические события 17 февраля

1815 – восстановлением довоенного положения окончилась Англо-американская война ("вторая война за независимость").

1863 – в Женеве основан Международный комитет помощи раненым, впоследствии ставший Международным комитетом Красного Креста.

1876 – Джулиус Вольф из Истпорта (штат Мэн, США) изготовил первые консервы с сардинами.

1919 – Директория УНР обратилась за помощью в борьбе с большевиками в Антанту и США.

1938 – на Соловецких островах во время Большого террора в СССР совершен массовый расстрел узников Соловецкой тюрьмы (казнено почти 200 человек в течение суток).

1947 – "Голос Америки", основанная в 1942 году для разъяснения американской политики и поднятия морального духа ее союзников в Европе, Азии и Африке, провела свою первую радиотрансляцию на русском языке на Советский Союз.

1962 – катастрофическое наводнение в результате шторма в бассейне нижней Эльбы и во всем северо-морском побережье Германии. В одном только Гамбурге погибли 314 человек.

1999 – Верховная Рада Украины дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности и арест Павла Лазаренко.

2008 – Косово провозгласило независимость от Сербии.

2015 – в окруженном Дебальцево произошли жестокие уличные бои. Часть города захвачена русско-террористическими войсками.

2015 – Евросоюз впервые с начала российско-украинской войны официально признал участие войск РФ в конфликте.

2024 – российские оккупанты заняли руины Авдеевки в Донецкой области, бои за которую длились два года.

Кто родился 17 февраля

1723 – Тобиас Иоганн Майер, немецкий астроном и картограф.

1820 – Анри Вьетан, бельгийский скрипач, композитор и педагог.

1859 – Николай Гамалия, украинский микробиолог и эпидемиолог.

1867 – Петр Шмидт, украинский военный моряк, один из руководителей Севастопольского вооруженного восстания 1905, известный как лейтенант Шмидт.

1908 – Олекса Влизько, украинский поэт, прозаик, расстрелянный в декабре 1934 года.

1943 – Раиса Недашковская, украинская актриса театра и кино.

1954 – Рене Руссо, американская киноактриса ("Афера Томаса Крауна", "Деньги для двоих", "Смертельное оружие").

1963 – Майкл Джордан, американский баскетболист, двухкратный олимпийский чемпион.

1971 – Дениз Ричардс, американская киноактриса ("И всего мира мало", "Звездный десант").

1981 – Пэрис Гилтон, американская актриса и фотомодель, бывшая наследница империи "Hilton Place".

В этот день умерли:

1600 – Джордано Бруно, итальянский философ эпохи Возрождения, поэт, представитель пантеизма.

1664 – Иван Богун, украинский военный и государственный деятель.

1673 – Мольер, французский писатель, умер в Париже на сцене во время представления.

1856 – Генрих Гейне, немецкий поэт, публицист и критик.

1891 – Теофил ван Гансен, австрийский архитектор датского происхождения, известен своими неоклассическими проектами в Вене и Афинах.

1938 – Григорий Холодный, украинский ученый, жертва большевистского террора, расстрелян на Соловках.

1970 – Андрей Малышко, украинский поэт, переводчик, литературный критик.

1996 – Эрве Базен, французский писатель.

1997 – Ама Селассие I, последний правящий монарх Эфиопии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на какую дату в 2025 году приходится Прощенное воскресенье.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.