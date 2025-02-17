Какой праздник отмечают 17 февраля: события этого дня
17 февраля православные верующие чтят память великомученика Федора Тирона и преподобного Федора, молчальника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Именины сегодня празднуют Николаи, Андреи, Кириллы, Георгии, Александры, Юрии, Михаилы, Алексеи, Анны и Федоры.
В мире отмечают День островитянина, Всемирный день человеческого духа, День моего пути, День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 17 февраля
По новому календарю 17 февраля православные верующие чтят память великомученика Федора Тирона и преподобного Федора, молчальника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Федор Тирон был воином во времена императора Максимиана. Он пострадал за свою веру во Христа, отказавшись принести жертву языческим богам. Его имя связано с многочисленными исцелениями и чудесами. Федор Тирон почитается как защитник христиан.
Верующие также вспоминают преподобного Федора Молчальника, покоящегося в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры. Преподобный Фёдор был одним из многих подвижников монастыря. Обет молчания он добровольно принял ради духовного роста. Преподобный Федор в христианстве является примером смирения, покаяния и преданности Богу.
Глобальный день устойчивости туризма (Global Tourism Resilience Day ) отмечается каждый год 17 февраля. Основан он был Генеральной Ассамблеей ООН в 2023 году с целью повышения осведомленности о важности устойчивого развития туризма, особенно в условиях глобальных вызовов и кризисов.
Всемирный день человеческого духа – своеобразный призыв к единению, поддержке и вдохновению, подчеркивающий важность человеческого духа, его силу и способность к преодолению трудностей. Праздник был основан в 2003 году Майклом Леви, философом, писателем и духовным лидером. Он стремился создать день, когда люди могли бы сосредоточиться на положительных аспектах жизни, силе своего внутреннего "я" и важности духовного развития.
Европейский день кота – отличный праздник, который отмечается ежегодно 17 февраля. Его основала журналистка Клаудия Анжелетти в 1992 году. Впоследствии инициатива распространилась по всей Европе и за ее пределами. В этот день проводятся различные мероприятия, посвященные котам: выставки, благотворительные акции, конкурсы и т.д.
День спонтанного проявления доброты придумала в 1995 году писательница Энн Герберт. Она известна своей деятельностью, направленной на популяризацию добрых дел и волонтерства. Это возможность сделать что-то хорошее для других людей, не дожидаясь ничего взамен.
Исторические события 17 февраля
- 1815 – восстановлением довоенного положения окончилась Англо-американская война ("вторая война за независимость").
- 1863 – в Женеве основан Международный комитет помощи раненым, впоследствии ставший Международным комитетом Красного Креста.
- 1876 – Джулиус Вольф из Истпорта (штат Мэн, США) изготовил первые консервы с сардинами.
- 1919 – Директория УНР обратилась за помощью в борьбе с большевиками в Антанту и США.
- 1938 – на Соловецких островах во время Большого террора в СССР совершен массовый расстрел узников Соловецкой тюрьмы (казнено почти 200 человек в течение суток).
- 1947 – "Голос Америки", основанная в 1942 году для разъяснения американской политики и поднятия морального духа ее союзников в Европе, Азии и Африке, провела свою первую радиотрансляцию на русском языке на Советский Союз.
- 1962 – катастрофическое наводнение в результате шторма в бассейне нижней Эльбы и во всем северо-морском побережье Германии. В одном только Гамбурге погибли 314 человек.
- 1999 – Верховная Рада Украины дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности и арест Павла Лазаренко.
- 2008 – Косово провозгласило независимость от Сербии.
- 2015 – в окруженном Дебальцево произошли жестокие уличные бои. Часть города захвачена русско-террористическими войсками.
- 2015 – Евросоюз впервые с начала российско-украинской войны официально признал участие войск РФ в конфликте.
- 2024 – российские оккупанты заняли руины Авдеевки в Донецкой области, бои за которую длились два года.
Кто родился 17 февраля
- 1723 – Тобиас Иоганн Майер, немецкий астроном и картограф.
- 1820 – Анри Вьетан, бельгийский скрипач, композитор и педагог.
- 1859 – Николай Гамалия, украинский микробиолог и эпидемиолог.
- 1867 – Петр Шмидт, украинский военный моряк, один из руководителей Севастопольского вооруженного восстания 1905, известный как лейтенант Шмидт.
- 1908 – Олекса Влизько, украинский поэт, прозаик, расстрелянный в декабре 1934 года.
- 1943 – Раиса Недашковская, украинская актриса театра и кино.
- 1954 – Рене Руссо, американская киноактриса ("Афера Томаса Крауна", "Деньги для двоих", "Смертельное оружие").
- 1963 – Майкл Джордан, американский баскетболист, двухкратный олимпийский чемпион.
- 1971 – Дениз Ричардс, американская киноактриса ("И всего мира мало", "Звездный десант").
- 1981 – Пэрис Гилтон, американская актриса и фотомодель, бывшая наследница империи "Hilton Place".
В этот день умерли:
- 1600 – Джордано Бруно, итальянский философ эпохи Возрождения, поэт, представитель пантеизма.
- 1664 – Иван Богун, украинский военный и государственный деятель.
- 1673 – Мольер, французский писатель, умер в Париже на сцене во время представления.
- 1856 – Генрих Гейне, немецкий поэт, публицист и критик.
- 1891 – Теофил ван Гансен, австрийский архитектор датского происхождения, известен своими неоклассическими проектами в Вене и Афинах.
- 1938 – Григорий Холодный, украинский ученый, жертва большевистского террора, расстрелян на Соловках.
- 1970 – Андрей Малышко, украинский поэт, переводчик, литературный критик.
- 1996 – Эрве Базен, французский писатель.
- 1997 – Ама Селассие I, последний правящий монарх Эфиопии.
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