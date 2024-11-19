Какой праздник отмечают 19 ноября: события этого дня

19 ноября православные верующие чтят память святого Авдия. Именины празднуют Анатолии, Арсении, Василии, Викторы, Гаврилы, Данилы, Нины, Александры и Серафимы.

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В мире отмечают Всемирный день гражданина, Международный день цельного зерна, Международный день мужчин, День женщин-предпринимателей, Всемирный день предотвращения насилия над детьми, День работника стекольной промышленности, а в Украине День работников гидрометеорологической службы. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 19 ноября

19 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти святого Авдия, жившего во времена первого разгрома Еврейского царства. Авдий подавал пример праведной и благочестивой жизни. Когда императоры начали преследование христиан, Авдий помогал верующим, прятал их в пещерах служителей и носил пищу. Авдия также считают пророком.

19 ноября на Украине отмечается День работников гидрометеорологической службы, установленный Указом Президента Украины от 11 марта 2003 года. Государственная гидрометеорологическая служба играет ключевую роль в получении данных о текущих и ожидаемых гидрометеорологических условиях, современном климате, его возможных колебаниях и изменениях в будущем.

International Men's Day отмечается с целью привлечения внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей.

Также в странах мира 19 ноября отмечают:

День князя Княжества Монако;

Национальный день кемпинга в США;

День флага в Бразилии;

Национальный день супа в Германии.

Выдающиеся исторические события 19 ноября

1190 – основали Тевтонский орден

1493 – Христофор Колумб открыл остров Пуэрто-Рико.

1626 – В Немирове основано церковное братство и школу при нем.

1916 – император Австро-Венгрии Франц Иосиф I предоставил автономию Восточной Галиции.

1919 – Сенат США проголосовал против ратификации Версальского мирного договора, в результате чего США вынуждены были выйти из Лиги Наций.

1921 – создан Укрмет – центральная метеорологическая служба Украины.

1942 – 1942 – началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.

1946 – принята Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН против религиозного и расового преследования.

1947 – Катастрофа самолета Douglas DC-3 компании Transair Sweden в Санта-Мария-дель-Монте-Скала (Италия).

1949 – коронованный князь Монако Ренье III.

1965 – принятие Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе СССР в резолюции о нераспространении ядерного оружия.

1989 – с кладбища концлагеря Пермской области на Байковом кладбище Киева перезахоронены остатки членов Украинской Хельсинкской группы: Василия Стуса, Юрия Литвина, Олексы Тихого.

1997 – началась экспедиция международного экипажа на борту американской космической лодки многоразового использования "Колумбия", в которой вместе с космонавтами из США и Японии принимал участие первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

2005 – Сенат США поддержал законопроект об отмене торговых ограничений по Украине, известных как поправка Джексона – Вейника.

2012 – в Украине вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс.

Родившийся 19 ноября

1840 – Александр Ковалевский, украинский и русский биолог и эмбриолог.

1887 – Джеймс Батчеллер Самнер, американский биохимик, доказавший белковую природу ферментов, лауреат Нобелевской премии по химии (1946).

1909 – Питер Друкер, американский экономист, "отец" современной теории менеджмента.

1915 – Эрл Сазерленд, американский физиолог, лауреат Нобелевской премии (1971).

1917 – Индира Ганди, премьер-министр Индии в 1966–77, 1980–84 гг.

1942 – Келвин Кляйн, американский дизайнер одежды, законодатель моды.

1961 – Мэг Райан, мериканская актриса, кинопродюсер.

1962 – Джоди Фостер, американская актриса.

2005 – Гитанджали Рао, американская изобретательница, внесла вклад в решение проблемы с нехваткой чистой воды в мире.

В этот день умерли:

1698 – Петр Дорошенко, гетман Украины.

1828 – Франц Петер Шуберт, австрийский композитор, один из основателей романтизма в музыке.

1942 – Бруно Шульц, выдающийся галицкий писатель и график еврейского происхождения из Дрогобыча.

2009 – Роман Беспалков, украинский живописец. Член Национального союза художников Украины.

2013 – Фредерик Сенгер, британский биохимик, дважды лауреат Нобелевской премии по химии.

2017 – Василий Рубан, украинский писатель, диссидент, член Национального союза писателей Украины.

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