Какой праздник отмечают 24 ноября в Украине

24 ноября православные верующие чтят память святой великомученицы Екатерины и святого великомученика Меркурия. Именины празднуют Екатерины, Викторы, Евгении, Максимы, Афанасии, Степаны, Тимофеи и Стефании.

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В мире отмечают Международный день эволюции, Международное воскресенье вахтенных рабочих, День вашего уникального таланта, Международный день Au Pair, День Д.Б. Купера, День знаний об ауре. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 24 ноября

24 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти святой великомученицы Екатерины, которая жила в Александрии в III веке и была известна своей красотой, мудростью и образованностью. По преданию, девушка имела видение Девы Марии и Иисуса Христа, после чего начала проповедовать веру, привлекая многих людей в христианство. Жила Екатерина во времена правления императора Максимина. После того, как девушка отказалась принести жертву языческим богам, ее подвергли пыткам. Екатерина умерла мученической смертью, но ее стойкость и вера сделали ее символом духовной силы и преданности.

Святой великомученик Меркурий был скифом по происхождению, но служил воином в римской армии. Императоры Декий и Валериан издали закон, предписывающий всем римским гражданам поклоняться языческим богам. Меркурий отказался поклониться, за что был приговорен к смерти.

24 ноября отмечают Международный день эволюции, ведь именно в этот день в 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал свой труд "Происхождение видов". Книга вызвала подлинный ажиотаж в XIX веке. Дарвин не выдумал фразу "выживает сильнейший", чтобы подвести итог собственной теории. Вероятно, ее придумал философ Герберт Спенсер. Следует отметить, что эволюция – это лишь теория, а не факт или научный закон. Эволюция просто не подвергается строгой научной проверке, ведь заявляет о событиях, которые не наблюдались в лабораторных условиях и никогда не могут быть воспроизведены.

Также в странах мира 24 ноября отмечают:

Всемирный день красного вина;

День друзей в США;

День учителя в Турции;

День инженера в Португалии;

День моржа в странах Арктики;

Национальный день сардин в США.

Выдающиеся исторические события 24 ноября

1638 – Казацкий совет в урочище Маслов Став утвердил "Ординацию Войска Запорожского Реестрового" – устав запорожских казаков.

1642 – голландец Абель Тасман открывает остров у берегов Австралии, названный его именем.

1859 – Чарльз Дарвин опубликовал свой труд "Происхождение видов".

1863 – начало битвы при Чаттанузе (по 25 ноября) во время Гражданской войны в США.

1910 – в Севастополе начала работу офицерская школа авиации.

1918 – эскадра Антанты взяла Севастополь.

1969 – подписан Договор о нераспространении ядерного оружия ратифицирован в США и СССР.

1994 – в Украине начала свою деятельность миссия ОБСЕ.

2015 – солдаты Свободной сирийской армии подвели во вторник российский вертолет в Сирии вблизи Латакии, заставив его совершить аварийную посадку.

2015 – начало обострения конфликта между Россией и НАТО в результате уничтожения (утром 25 ноября) турецкими силами российского истребителя "СУ-24", пересекшего границу между Сирией и Турцией.

Родившийся 24 ноября

1632 – Бенедикт Спиноза, нидерландский философ, один из самых известных пантеистов.

1655 – Карл XI, король Шведской империи.

1826 – Лоренцини Карло, итальянский журналист и писатель, автор сказки "Пиноккио".

1849 – Фрэнсис Годгсон Бернет, американская писательница.

1864 – Анри Тулуз-Лотрек, французский маляр, постимпрессионист.

1888 – Дейл Карнеги, американский психолог, педагог, писатель.

1914 – Чедвик Линн Расселл, английский скульптор-абстракционист.

1957 – Иван Шарий, украинский футболист, старейший игрок и бомбардир в истории чемпионатов Украины по футболу.

1996 – Даниил Подыбайло, украинский поэт и музыкант, солдат Вооруженных сил Украины. Участник русско-украинской войны, Герой Украины.

В этот день умерли:

1835 – Винченцо Беллини, итальянский композитор.

1934 – Михаил Грушевский, украинский историк и Председатель Украинской Центральной Рады.

1947 – Валентин Садовский, украинский общественный деятель, журналист.

1991 – Фредди Меркьюри, британский музыкант, лидер, клавишник и вокалист английской рок-группы Queen.

2002 – Джон Роулз, американский философ.

2004 – Артур Гейли, канадский прозаик британского происхождения.

2022 – Валерий Глебов, офицер Вооруженных сил Украины, погибший во время полномасштабного российского вторжения в Украину, Герой Украины (посмертно).

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