Какой праздник отмечают 26 апреля в Украине: церковный календарь
В субботу, 26 апреля, в мире отмечается Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Именно в этот день исполняется 39 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — величайшей техногенной катастрофе в истории человечества.
Эта дата является днем памяти жертв радиационных аварий, а также героизма ликвидаторов — пожарных, военных, медиков и ученых. В 2003 году Президент Украины Леонид Кучма предложил провозгласить 26 апреля Международным днем памяти, а в 2016 году это решение было поддержано Генассамблеей ООН.
В ночь на 26 апреля 1986 года произошел взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС, повлекший за собой масштабное радиоактивное загрязнение. В этот день традиционно чтят память погибших и чтят ликвидаторов аварии.
Международные праздники 26 апреля
- Международный день памяти Чернобыля
- Международный день интеллектуальной собственности
- Международный день фламинго (International Flamingo Day)
- Всемирный день диско-супа (World Disco Soup Day)
- День видимости лесбиянок (Lesbian Visibility Day)
- Всемирный день исцеления
- Международный день тайцзи и цигуна
- Всемирный день бурлеска
- Международный день скульптуры
- Международный день варки картофеля
- День шкалы Рихтера (Richter Scale Day)
- Всемирный день пилотов (World Pilots Day)
- Всемирный день ветеринара
Какой церковный праздник 26 апреля
Церковь сегодня чтит память христианского мученика Василия, епископа Амасии.
Исторические события 26 апреля
- 1514 - польский астроном Николай Коперник провел свое первое наблюдение за Сатурном и сделал вывод о гелиоцентрическом принципе построения Солнечной системы.
- 1795 год - российская императрица Екатерина II издала Манифест о присоединении Курляндии.
- 1840 год - из печати вышло первое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко
- 1863 - в Мариинском театре в Петербурге состоялась премьера оперы украинского композитора Семена Гулак-Артемовского "Запорожец за Дунаем".
- 1918 год - в Украине расформированы подразделения "синежупанников", образованные в Германии из пленных украинцев
- 1926 год - правительство Веймарской республики и правительство СССР заключили межгосударственное соглашение о дружбе и сотрудничестве
- 1933 год - в Германии создан Гестапо (тайная государственная полиция), сформированная на основе политического и разведывательных отделов прусской полиции.
- 1942 - Адольфа Гитлера провозгласили "верховным судьей Райха", поэтому он получил право издавать законы самостоятельно
- 1945 год - Украина вошла в состав ООН как член-основатель
- 1956 год - в СССР начат массовый выпуск автомобиля "Москвич-402"
- 1962 год - космический зонд NASA "Ranger 4" разбился о поверхность Луны
- 1965 год - указом Президиума ВС СССР 9 мая (День Победы) объявлен нерабочим днем
- 1965 год - в Киеве впервые вышла в эфир радиостанция "Луч"
- 1979 год — в Брюховицком лесу под Львовом был найден подвешенный работниками КГБ Владимир Ивасюк
- 1985 год - в Варшаве высшие партийные и государственные деятели стран Варшавского договора подписали соглашение о продлении срока его действия на 20 лет
- 1986 — в 1:23 взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС.
- 1989 год - во время митинга памяти жертв Чернобыля во Львове впервые замелькали сине-желтые флаги
- 1999 год - Компьютерный вирус "Чернобыль" повредил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру
- 2000 год – президент Украины Леонид Кучма заявил, что Чернобыльская АЭС будет закрыта.
Именинники 26 апреля
Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира
OBOZ.UA предлагает к прочтению статью о том, как проходили праздники в СССР.
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