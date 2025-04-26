УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Какой праздник отмечают 26 апреля в Украине: церковный календарь

Елена Былим
NewsLife
3 минуты
105
Какой праздник отмечают 26 апреля в Украине: церковный календарь

В субботу, 26 апреля, в мире отмечается Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Именно в этот день исполняется 39 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — величайшей техногенной катастрофе в истории человечества.

Видео дня

Эта дата является днем памяти жертв радиационных аварий, а также героизма ликвидаторов — пожарных, военных, медиков и ученых. В 2003 году Президент Украины Леонид Кучма предложил провозгласить 26 апреля Международным днем памяти, а в 2016 году это решение было поддержано Генассамблеей ООН.

Какой праздник отмечают 26 апреля в Украине: церковный календарь

В ночь на 26 апреля 1986 года произошел взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС, повлекший за собой масштабное радиоактивное загрязнение. В этот день традиционно чтят память погибших и чтят ликвидаторов аварии.

Международные праздники 26 апреля

  • Международный день памяти Чернобыля
  • Международный день интеллектуальной собственности
  • Международный день фламинго (International Flamingo Day)
  • Всемирный день диско-супа (World Disco Soup Day)
  • День видимости лесбиянок (Lesbian Visibility Day)
  • Всемирный день исцеления
  • Международный день тайцзи и цигуна
  • Всемирный день бурлеска
  • Международный день скульптуры
  • Международный день варки картофеля
  • День шкалы Рихтера (Richter Scale Day)
  • Всемирный день пилотов (World Pilots Day)
  • Всемирный день ветеринара

Какой церковный праздник 26 апреля

Церковь сегодня чтит память христианского мученика Василия, епископа Амасии.

Исторические события 26 апреля

  • 1514 - польский астроном Николай Коперник провел свое первое наблюдение за Сатурном и сделал вывод о гелиоцентрическом принципе построения Солнечной системы.
  • 1795 год - российская императрица Екатерина II издала Манифест о присоединении Курляндии.
  • 1840 год - из печати вышло первое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко
  • 1863 - в Мариинском театре в Петербурге состоялась премьера оперы украинского композитора Семена Гулак-Артемовского "Запорожец за Дунаем".
  • 1918 год - в Украине расформированы подразделения "синежупанников", образованные в Германии из пленных украинцев
  • 1926 год - правительство Веймарской республики и правительство СССР заключили межгосударственное соглашение о дружбе и сотрудничестве
  • 1933 год - в Германии создан Гестапо (тайная государственная полиция), сформированная на основе политического и разведывательных отделов прусской полиции.
  • 1942 - Адольфа Гитлера провозгласили "верховным судьей Райха", поэтому он получил право издавать законы самостоятельно
  • 1945 год - Украина вошла в состав ООН как член-основатель
  • 1956 год - в СССР начат массовый выпуск автомобиля "Москвич-402"
  • 1962 год - космический зонд NASA "Ranger 4" разбился о поверхность Луны
  • 1965 год - указом Президиума ВС СССР 9 мая (День Победы) объявлен нерабочим днем
  • 1965 год - в Киеве впервые вышла в эфир радиостанция "Луч"
  • 1979 год — в Брюховицком лесу под Львовом был найден подвешенный работниками КГБ Владимир Ивасюк
  • 1985 год - в Варшаве высшие партийные и государственные деятели стран Варшавского договора подписали соглашение о продлении срока его действия на 20 лет
  • 1986 — в 1:23 взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС.
  • 1989 год - во время митинга памяти жертв Чернобыля во Львове впервые замелькали сине-желтые флаги
  • 1999 год - Компьютерный вирус "Чернобыль" повредил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру
  • 2000 год – президент Украины Леонид Кучма заявил, что Чернобыльская АЭС будет закрыта.

Именинники 26 апреля

Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира

OBOZ.UA предлагает к прочтению статью о том, как проходили праздники в СССР.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.