Какой праздник отмечают 26 апреля в Украине: церковный календарь

В субботу, 26 апреля, в мире отмечается Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Именно в этот день исполняется 39 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — величайшей техногенной катастрофе в истории человечества.

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Эта дата является днем памяти жертв радиационных аварий, а также героизма ликвидаторов — пожарных, военных, медиков и ученых. В 2003 году Президент Украины Леонид Кучма предложил провозгласить 26 апреля Международным днем памяти, а в 2016 году это решение было поддержано Генассамблеей ООН.

В ночь на 26 апреля 1986 года произошел взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС, повлекший за собой масштабное радиоактивное загрязнение. В этот день традиционно чтят память погибших и чтят ликвидаторов аварии.

Международные праздники 26 апреля

Международный день памяти Чернобыля

Международный день интеллектуальной собственности

Международный день фламинго (International Flamingo Day)

Всемирный день диско-супа (World Disco Soup Day)

День видимости лесбиянок (Lesbian Visibility Day)

Всемирный день исцеления

Международный день тайцзи и цигуна

Всемирный день бурлеска

Международный день скульптуры

Международный день варки картофеля

День шкалы Рихтера (Richter Scale Day)

Всемирный день пилотов (World Pilots Day)

Всемирный день ветеринара

Какой церковный праздник 26 апреля

Церковь сегодня чтит память христианского мученика Василия, епископа Амасии.

Исторические события 26 апреля

1514 - польский астроном Николай Коперник провел свое первое наблюдение за Сатурном и сделал вывод о гелиоцентрическом принципе построения Солнечной системы.

1795 год - российская императрица Екатерина II издала Манифест о присоединении Курляндии.

1840 год - из печати вышло первое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко

1863 - в Мариинском театре в Петербурге состоялась премьера оперы украинского композитора Семена Гулак-Артемовского "Запорожец за Дунаем".

1918 год - в Украине расформированы подразделения "синежупанников", образованные в Германии из пленных украинцев

1926 год - правительство Веймарской республики и правительство СССР заключили межгосударственное соглашение о дружбе и сотрудничестве

1933 год - в Германии создан Гестапо (тайная государственная полиция), сформированная на основе политического и разведывательных отделов прусской полиции.

1942 - Адольфа Гитлера провозгласили "верховным судьей Райха", поэтому он получил право издавать законы самостоятельно

1945 год - Украина вошла в состав ООН как член-основатель

1956 год - в СССР начат массовый выпуск автомобиля "Москвич-402"

1962 год - космический зонд NASA "Ranger 4" разбился о поверхность Луны

1965 год - указом Президиума ВС СССР 9 мая (День Победы) объявлен нерабочим днем

1965 год - в Киеве впервые вышла в эфир радиостанция "Луч"

1979 год — в Брюховицком лесу под Львовом был найден подвешенный работниками КГБ Владимир Ивасюк

1985 год - в Варшаве высшие партийные и государственные деятели стран Варшавского договора подписали соглашение о продлении срока его действия на 20 лет

1986 — в 1:23 взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС.

1989 год - во время митинга памяти жертв Чернобыля во Львове впервые замелькали сине-желтые флаги

1999 год - Компьютерный вирус "Чернобыль" повредил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру

2000 год – президент Украины Леонид Кучма заявил, что Чернобыльская АЭС будет закрыта.

Именинники 26 апреля

Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира

OBOZ.UA предлагает к прочтению статью о том, как проходили праздники в СССР.

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