Какой праздник отмечают 26 февраля: календарь событий

26 февраля православные верующие чтят память святителя Порфирия, архиепископа Газского и мученика Севастиана. Также в этот день начинаются великопостовые богослужения. Именины сегодня празднуют Сергеи, Николаи, Петры, Иваны и Анны.

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В Украине 26 февраля известен как День сопротивления оккупации Крыма. А в мире отмечают Международный день конкурса скороговорок, День неудобств. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 26 февраля

День крымского сопротивления российской оккупации – памятная дата на годовщину проведения митинга крымских татар и украинцев в Симферополе в поддержку территориальной целостности Украины.

26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся масштабный митинг. Накануне, 25 февраля, председатель Верховной Рады АРК Владимир Константинов объявил о проведении внеочередной сессии на 26 февраля, на которой должен был быть рассмотрен вопрос о выходе Крыма из состава Украины.

26 февраля у здания Верховной Рады АРК одновременно проходили две акции: масштабный проукраинский митинг, организованный Меджлисом крымскотатарского народа и движением "Евромайдан Крым", собравший около 10 тысяч участников, и пророссийский митинг, в котором приняли участие около 700 человек. Из-за недостаточных мер безопасности между сторонами произошли столкновения, в результате которых погибли два человека. Пророссийские активисты были оттеснены во внутренний двор здания, а внеочередная сессия парламента так и не состоялась.

На следующий день вооруженные российские спецназовцы захватили здания Верховной Рады и Совета министров АРК в Симферополе, что явилось началом российской оккупации полуострова.

26 февраля 2020 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении ежегодного Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, который отмечается 26 февраля.

В православной церкви 26 февраля по новому стилю чтят память святителя Порфирия, архиепископа Газького и мученика Севастиана.

Святитель Порфирий родился около 346 года в Фессалонике, в Македонии. Он был известен благочестивой жизнью и глубокой верой. В молодости Порфирий отправился в Египет, где стал монахом. Позже он переехал в Иерусалим. В 402 году Порфирий назначен на должность епископа Газы. В то время в городе было много язычников, преследовавших христиан. Порфирий своей проповедью и чудесами обратил многих людей в христианство. Он также построил в Газе несколько церквей. Святитель Порфирий умер в 420 году и был канонизирован православной церковью.

Мученик Севастиан жил в III веке. Он был воином и тайно исповедовал христианство. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, Севастиан был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Святой Севастиан почитается как покровитель воинов и спортсменов.

26 февраля отмечают и Международный день скороговорок ( International Tongue Twister Day ). Скороговорки – специально сконструированные фразы со словами, создающими трудности для быстрого и четкого произношения. Однако именно в этом и их ценность, ведь они помогают развить дикцию, улучшить память и артикуляцию, а также просто весело провести время.

Также в мире 26 февраля отмечают:

Всемирный день фисташки;

День освобождения Кувейта;

Мальтийский карнавал;

День памяти жертв Ходжалинской резни в Азербайджане.

Исторические события 26 февраля

1616 – Галилео Галилей принял приговор инквизиции о полном отказе от теории гелиоцентризма, но якобы заявил: "Все же она оборачивается".

1815 – сосланный на Эльбу Наполеон сбежал с острова, чтобы начать свое второе правление.

1832 – реакция на Ноябрьское восстание: Николай I объявил Польское Королевство нераздельной частью России, отменены элементы польской государственности.

1878 – во Львове начался судебный процесс над Иваном Франко по подозрению в пропаганде социализма.

1885 – завершилась Берлинская конференция для обсуждения распределения Африки между европейскими государствами.

1895 – в Огайо (США) запатентовали стеклодувную машину.

1935 – Роберт Ватсон-Ватт продемонстрировал британским ВВС технологию радара.

1987 – англиканская церковь позволила женщинам быть священниками.

2004 – Европейский парламент признал сталинскую депортацию чеченского народа актом геноцида.

2014 – День сопротивления оккупации Крыма.

Кто родился 26 февраля

1587 – Стефано Ланди, итальянский композитор и педагог римской школы эпохи раннего барокко. Внес значительный вклад в развитие ранней оперы.

1802 – Виктор Гюго, французский писатель.

1829 – Леви Стросс, "отец джинсов".

1842 – Камиль Фламмарион, французский учёный, автор "Популярной астрономии".

1846 – "Буффало Билл" (Уильям Фредерик Коди), американский разведчик в войнах Дикого Запада, от которого произошла традиция ковбойских родео.

1903 – Джулио Натта, итальянский химик. Нобелевская премия по химии (1963).

1931 – Александр Врабель, народный артист Украины, певец.

1954 – Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Турции (2003–2014), президент Турции с 2014 года.

1958 – Мишель Уэльбек, французский писатель, певец, сценарист, кинорежиссер.

1974 – Себастьян Леб, французский автогонщик, девятикратный чемпион мира, рекордсмен по количеству побед и очков в классе WRC.

1986 – Сергей Цымбал, украинский военный, Герой Украины.

В этот день умерли:

1548 – Лоренцино Медичи, итальянский политик и писатель ("Апология").

1771 – Гельвеций, французский литератор и философ-материалист.

1834 – Алоис Зенефельдер, изобретатель литографии.

1969 – Карл Ясперс, немецкий философ.

1998 – Теодор Уильям Шульц, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике.

2005 – Джеф Раскин, автор идеи компьютера Macintosh.

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