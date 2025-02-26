Назван тайный предмет на кухне, где больше всего бактерий: вы точно его не моете

На февраль приходится пик сезона простуды и гриппа, поэтому сейчас как никогда важно поддерживать свой дом в чистоте.

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Невозможно полностью избавиться от микробов и бактерий, поскольку мы постоянно затрагиваем многие различные предметы в доме, причем кухонные краны являются одними из самых популярных в этом плане, пишет OBOZ.UA.

По словам экспертов, есть одна зона, которую вы, вероятно, забываете очистить, и которая может стать настоящим питомником бактерий. Это – аэратор на кухонном кране.

Большинство из нас не обращают на него внимания, когда убирают на кухне, однако это одно из мест, где может накапливаться больше бактерий и известкового налета, особенно в местах с жесткой водой.

Аэратор – это насадка на выходе водопроводного крана, и на ней образуется известковый налет, который со временем может нарушить поток воды и задержать бактерии и минералы.

Чтобы предотвратить распространение микробов в воде, примите снимать и чистить аэратор каждые пару месяцев.

Просто используйте зубную щетку для очистки этой насадки вместе с раствором лимонного сока и воды. Продолжайте повторять, нанося свежий лимонный сок, если известковый налет не исчезает.

После чистки используйте дезинфицирующий спрей, безопасный для металлических поверхностей. Если вы используете домашнее дезинфицирующее средство, лучшим вариантом будет лимонный сок. Лимонная кислота в лимонах является антибактериальной и антисептической, что означает, что лимоны могут убивать бактерии.

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