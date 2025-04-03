Какой праздник отмечают 3 апреля: все об этом дне

3 апреля православная церковь вспоминает подвижников веры – преподобного Никиту Исповедника и мученицу Теодозию, – чьи жизненные истории являются примером духовной стойкости и жертвенности. Именины сегодня празднуют Никиты, Иосифы, Иваны и Феодосии.

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В то же время, 3 апреля отмечается ряд международных и неофициальных праздников. Это и Всемирный день водных животных, поднимающий вопросы экологии и ответственного отношения к природе. И День безопасности облачных технологий, заставляющий задуматься о сохранении цифровой информации в нашем виртуальном мире. И даже Всемирный день вечеринок, призывающий отложить заботы, собрать друзей и просто порадоваться жизни. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 3 апреля

Православный календарь

3 апреля православная церковь чтит преподобного Никиту Исповедника, игумена монастыря Медикийского. Он жил в VIII-IX веках и прославился как ревностный защитник православной веры в период иконоборчества. Из-за своей непоколебимой позиции Никита подвергся преследованиям, однако остался верным христианским убеждениям до конца жизни. Его почитают как образец стойкости в вере и духовного мужества.

Также 3 апреля упоминается святая мученица Теодозия, пострадавшая за веру во Христа в III веке. По преданию, ее пытали и бросили в море, где она приняла мученическую смерть. Ее образ почитается как символ чистоты, преданности вере и силе духа.

Всемирный день водных животных

Этот день был начат с целью привлечь внимание к важности сохранения морских, речных и озерных экосистем, а также к защите водных животных. Экологи, ученые и активисты проводят лекции и мероприятия, посвященные дельфинам, китам, черепахам, коралловым рифам и другим обитателям водной среды.

Это также хороший повод задуматься о состоянии водоемов в нашем регионе и роли каждого из нас в сохранении природы.

Всемирный день безопасности облачных технологий

Учитывая быстрое распространение цифровых сервисов, облачные технологии стали повседневностью – от хранения фотографий до крупных корпоративных баз данных. 3 апреля привлекает внимание к важности кибербезопасности в облачных средах: защите персональных данных, надежности паролей, шифровке и т.д.

Всемирный день вечеринок

"Party for peace!" – таков неофициальный лозунг этого праздника. Впервые День вечеринок отметили в 1996 году как попытку объединить людей через музыку, танцы и позитив. Идея заключается в том, что если все люди одновременно устроят вечеринку, мир станет немного счастливее. Это шутливый, но символический праздник, отмечаемый в основном молодежью – как форма культурного единения.

Неофициальное продление Дня дурака

Хотя 1 апреля традиционно считается Днем смеха или Днем дурака, некоторые шутники считают 3 апреля "поздним продолжением" – особенно если 1 апреля приходится на выходной день. Соцсети могут еще несколько дней устраивать розыгрыши, публиковать мемы и курьезные новости. Это также напоминает нам о том, как важно проверять информацию в эпоху фейков.

Исторические события 3 апреля

1502 – началась четвертая экспедиция Христофора Колумба к берегам Америки.

1885 – Готтлиб Даймлер получил немецкий патент на высокоскоростной четырехтактный бензиновый двигатель "Standuhr".

1910 – впервые совершено восхождение на самую высокую вершину Северной Америки Мак-Кинли (6193 м) на Аляске.

1913 – лидер английских суфражисток Эммелин Панкгерст обвинена в подстрекательстве к поджогам и приговорена к трем годам заключения.

1933 – в Херсоне украинский хирург Юрий Вороный впервые в мире выполнил клиническую пересадку почки (26-летней женщине пересадили орган 60-летнего умершего мужчины).

1933 – самолет впервые перелетел через Эверест.

1948 – президент США Гарри Трумэн утвердил Акт о предоставлении странам денежной помощи – известен как "план Маршалла".

1966 – советская автоматическая межпланетная станция "Луна-10" выведена на орбиту Луны и стала ее первым искусственным спутником.

1973 – первый звонок по сотовому телефону: Мартин Купер из Motorola набрал конкурентов из Bell Labs.

1990 – над Львовской ратушей впервые в областном центре Украины официально поднят сине-желтый флаг, прежде освящённый в греко-католическом кафедральном соборе Святого Юра

1999 – вооруженные силы НАТО нанесли первый воздушный удар по столице Югославии Белграду.

2007 – французский скоростной поезд TGV установил новый мировой рекорд скорости для пассажирского поезда: 574,8 км/ч.

Кто родился 3 апреля

1783 – Вашингтон Ирвинг, американский писатель.

1873 – Ян Янский, чешский серолог, невролог и психиатр. Первым в мире предложил классификацию крови по четырем группам.

1898 – Екатерина Эзау, американский ботаник, автор исследования "Анатомия растений".

1918 – Олесь Гончар, украинский писатель.

1924 – Федор Бурчак, украинский ученый-правовед, академик, основатель Академии правовых наук Украины, в честь которого назван Научно-исследовательский институт частного права и предпринимательства в Киеве.

1926 – Вирджил Гриссом, американский астронавт, первый человек, совершивший два полета в космос.

1927 – Марк Блауг, американский и английский экономист.

1941 – Григорий Гаркуша, украинский певец и солист (баритон), народный артист Украины.

1958 – Алек Болдвин, американский киноактер.

1961 – Эдди Мерфи, голливудский киноактер.

1985 – Леона Льюис, британская поп-R&B-певица и автор песен.

В этот день умерли:

1762 – Ефим Дараган, киевский полковник, покончил жизнь самоубийством.

1850 – Петр Прокопович, украинский пчеловод, основоположник рационального рамочного пчеловодства.

1862 – Джеймс Кларк Росс, английский полярный исследователь.

1897 – Иоганнес Брамс, немецкий композитор, пианист, дирижер.

1981 – Лео Каннер, украино-американский психиатр, один из основателей детской психиатрии.

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на апрель.

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