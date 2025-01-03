Какой праздник отмечают 3 января: календарь событий

3 января – дата, вписавшая себя в историю несколькими знаковыми событиями. В этот день отмечают религиозные праздники, чтят память выдающихся личностей и вспоминают о достижениях человечества.

Видео дня

Этот день, богатый разнообразными событиями, от религиозных праздников до исторических дат. Это день, напоминающий нам о сложности и многогранности нашей истории, а также о важности сохранения памяти о прошлом.

Согласно православному календарю, 3 января чтят память святого пророка Малахия и святого мученика Гордия. Эти святые фигуры занимают важное место в истории христианства и являются символами веры и мужества.

Международные дни и праздники

Кроме религиозных праздников, 3 января отмечается ряд международных дней, привлекающих внимание к важным социальным вопросам:

День Толкина (JRR Tolkien Day): поклонники творчества Дж. Р. Р. Толкина со всего мира отмечают этот день, посвященный творчеству писателя, создавшего вселенную "Властелина колец".

поклонники творчества Дж. Р. Р. Толкина со всего мира отмечают этот день, посвященный творчеству писателя, создавшего вселенную "Властелина колец". Международный день здоровья ума и тела (International Mind-Body Wellness Day): этот праздник напоминает нам о важности гармонии между физическим и психическим здоровьем.

этот праздник напоминает нам о важности гармонии между физическим и психическим здоровьем. День женщин в рок-музыке (Women Rock Day): этот день посвящен женщинам, внесшим значительный вклад в развитие рок-музыки.

этот день посвящен женщинам, внесшим значительный вклад в развитие рок-музыки. День против унижения: этот день призван обратить внимание на проблему буллинга и другие формы унижения.

Исторические события 3 января

2020 год: США нанесли авиаудар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Это событие значительно напрягло отношения между США и Ираном.

2009 год: Запущен первый блок децентрализованной платежной системы биткойнов, созданной Сатоши Накамото. Это событие ознаменовало начало эры криптовалют.

1993 год: В Москве был подписан договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Настоящий договор стал важным шагом в разоружении и укреплении международной безопасности.

1977: Представлен первый компьютер компании Apple. Это событие ознаменовало начало эры персональных компьютеров и изменило нашу жизнь навсегда.

1957 год: Компания Hamilton Watch представила первые в мире электронные часы. Настоящее изобретение стало прорывом в часовой промышленности.

1925: Бенито Муссолини объявил себя диктатором Италии, что ознаменовало начало фашистского режима в стране.

1924 год: Британская экспедиция обнаружила каменный саркофаг фараона Тутанхамона. Это открытие явилось одним из важнейших археологических открытий XX века.

1919 год: Украинский Национальный Совет принял постановление о соединении Западно-Украинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой в Киеве. Это событие стало важным шагом на пути объединения украинских земель.

Кто из известных людей родился 3 января

Джон Рональд Руэл Толкин: Английский писатель, филолог, лингвист, автор всемирно известной трилогии "Властелин колец". Его воображение создало целый мир, который увлекает миллионы читателей по всему миру.

Борис Лятошинский: Украинский композитор, дирижер, педагог. Его музыка отличается глубокой лиричностью и выразительностью.

Серджио Леоне: Итальянский кинорежиссер, прославившийся своими вестернами, в частности трилогией о "добром, плохом и безобразном".

Мел Гибсон: Австралийский киноактер, режиссер, сценарист и продюсер. Его фильмы, такие как "Храброе сердце" и "Патриот", стали классикой кино.

Михаэль Шумахер: Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1, обладатель большинства личных рекордов в "Формуле-1".

Существительные 3 января

Сегодня День ангела отмечают: Михаил, Никита, Сергей, Ульяна, Юлия, Юлиана.

Ранее OBOZ.UA сообщал, когда в Украине будут праздновать Крещение Господне в 2025 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.