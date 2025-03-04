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Какой праздник отмечают 4 марта: все об этом дне

Елена Былим
NewsLife
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Какой праздник отмечают 4 марта: все об этом дне

Во вторник, 4 марта, отмечается Всемирный день борьбы с ожирением, проводимый с 2020 года. Этот день, организованный Всемирной федерацией ожирения, привлечь внимание к глобальной проблеме ожирения и способствовать предотвращению и лечению этого серьезного заболевания.

Видео дня

Верующие 4 марта чтят память преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании, преподобного Герасима, игумена Вологодского.

Преподобный Герасим Иорданский, большой аскет и основатель монастыря у реки Иордан, родился в Ликии и посвятил свою жизнь молитве и покаянию. Он отправился в Египет, где прошел духовное совершенствование, а позже основал монастырь в Палестине, установив строгие правила для монашества. Преподобный Герасим стойко противостоял еретическим соблазнам и поддерживал чистоту веры, став примером для своих последователей. Его земная жизнь завершилась мирно, а его подвиги и духовное наследие вдохновляют христиан во всем мире, особенно во время испытаний.

Какой праздник отмечают 4 марта: все об этом дне

Международные праздники и памятные дни 4 марта

  • День распространения информации о черепно-мозговой травме,
  • День уникальных имен
  • День "Сделай что-нибудь",
  • День игрушечного солдатика
  • День святого опыта.

Исторические события 4 марта

  • Кирилл Разумовский избран гетманом Украины - 1750
  • Мороженое впервые подано на официальном приеме - 1813
  • Буковина провозглашена коронным краем Габсбургской империи (герцогство Буковина) - 1849
  • Украинская Центральная Рада приняла постановление о регистрации гражданства Украины - 1918
  • Немецкое правительство издало постановление, которым легализовало принудительное вовлечение в работу еврейского населения Германии — 1939
  • На экраны США вышел первый полнометражный анимационный фильм Уолта Диснея "Золушка" -1950
  • Джон Леннон заявил, что группа "Beatles" стала популярнее, чем Иисус Христос - 1966
  • Чарли Чаплин посвящен в рыцари - 1975
  • Создано украинское общество "Мемориал" имени Василия Стуса - 1989
  • В республиках СССР состоялись первые выборы народных депутатов на альтернативных началах - 1990
  • Украина и Канада подписали договор о предотвращении двойного налогообложения бизнесменов — 1996
  • Открыли 45-ю станцию Киевского метрополитена - "Вырлица" - 2006
  • Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира - 2009
  • Мировая премьера украинского фильма "Delirium" (режиссер Игорь Подольчак) на Международном кинофестивале "Фанташпорта", Порту, Португалия - 2013
  • Взрыв метана на шахте им. Засядько унес жизни 33 горняков - 2015
Какой праздник отмечают 4 марта: все об этом дне

Именинники 4 марта

Георгий, Григорий, Яков, Ульяна, Юлиана.

OBOZ.UA ранее предлагал узнать День благодарения, празднуют ли его в Украине.

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