Какой праздник отмечают 4 марта: все об этом дне

Во вторник, 4 марта, отмечается Всемирный день борьбы с ожирением, проводимый с 2020 года. Этот день, организованный Всемирной федерацией ожирения, привлечь внимание к глобальной проблеме ожирения и способствовать предотвращению и лечению этого серьезного заболевания.

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Верующие 4 марта чтят память преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании, преподобного Герасима, игумена Вологодского.

Преподобный Герасим Иорданский, большой аскет и основатель монастыря у реки Иордан, родился в Ликии и посвятил свою жизнь молитве и покаянию. Он отправился в Египет, где прошел духовное совершенствование, а позже основал монастырь в Палестине, установив строгие правила для монашества. Преподобный Герасим стойко противостоял еретическим соблазнам и поддерживал чистоту веры, став примером для своих последователей. Его земная жизнь завершилась мирно, а его подвиги и духовное наследие вдохновляют христиан во всем мире, особенно во время испытаний.

Международные праздники и памятные дни 4 марта

День распространения информации о черепно-мозговой травме,

День уникальных имен

День "Сделай что-нибудь",

День игрушечного солдатика

День святого опыта.

Исторические события 4 марта

Кирилл Разумовский избран гетманом Украины - 1750

Мороженое впервые подано на официальном приеме - 1813

Буковина провозглашена коронным краем Габсбургской империи (герцогство Буковина) - 1849

Украинская Центральная Рада приняла постановление о регистрации гражданства Украины - 1918

Немецкое правительство издало постановление, которым легализовало принудительное вовлечение в работу еврейского населения Германии — 1939

На экраны США вышел первый полнометражный анимационный фильм Уолта Диснея "Золушка" -1950

Джон Леннон заявил, что группа "Beatles" стала популярнее, чем Иисус Христос - 1966

Чарли Чаплин посвящен в рыцари - 1975

Создано украинское общество "Мемориал" имени Василия Стуса - 1989

В республиках СССР состоялись первые выборы народных депутатов на альтернативных началах - 1990

Украина и Канада подписали договор о предотвращении двойного налогообложения бизнесменов — 1996

Открыли 45-ю станцию Киевского метрополитена - "Вырлица" - 2006

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира - 2009

Мировая премьера украинского фильма "Delirium" (режиссер Игорь Подольчак) на Международном кинофестивале "Фанташпорта", Порту, Португалия - 2013

Взрыв метана на шахте им. Засядько унес жизни 33 горняков - 2015

Именинники 4 марта

Георгий, Григорий, Яков, Ульяна, Юлиана.

OBOZ.UA ранее предлагал узнать День благодарения, празднуют ли его в Украине.

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