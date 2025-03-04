Какой праздник отмечают 4 марта: все об этом дне
Во вторник, 4 марта, отмечается Всемирный день борьбы с ожирением, проводимый с 2020 года. Этот день, организованный Всемирной федерацией ожирения, привлечь внимание к глобальной проблеме ожирения и способствовать предотвращению и лечению этого серьезного заболевания.
Верующие 4 марта чтят память преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании, преподобного Герасима, игумена Вологодского.
Преподобный Герасим Иорданский, большой аскет и основатель монастыря у реки Иордан, родился в Ликии и посвятил свою жизнь молитве и покаянию. Он отправился в Египет, где прошел духовное совершенствование, а позже основал монастырь в Палестине, установив строгие правила для монашества. Преподобный Герасим стойко противостоял еретическим соблазнам и поддерживал чистоту веры, став примером для своих последователей. Его земная жизнь завершилась мирно, а его подвиги и духовное наследие вдохновляют христиан во всем мире, особенно во время испытаний.
Международные праздники и памятные дни 4 марта
- День распространения информации о черепно-мозговой травме,
- День уникальных имен
- День "Сделай что-нибудь",
- День игрушечного солдатика
- День святого опыта.
Исторические события 4 марта
- Кирилл Разумовский избран гетманом Украины - 1750
- Мороженое впервые подано на официальном приеме - 1813
- Буковина провозглашена коронным краем Габсбургской империи (герцогство Буковина) - 1849
- Украинская Центральная Рада приняла постановление о регистрации гражданства Украины - 1918
- Немецкое правительство издало постановление, которым легализовало принудительное вовлечение в работу еврейского населения Германии — 1939
- На экраны США вышел первый полнометражный анимационный фильм Уолта Диснея "Золушка" -1950
- Джон Леннон заявил, что группа "Beatles" стала популярнее, чем Иисус Христос - 1966
- Чарли Чаплин посвящен в рыцари - 1975
- Создано украинское общество "Мемориал" имени Василия Стуса - 1989
- В республиках СССР состоялись первые выборы народных депутатов на альтернативных началах - 1990
- Украина и Канада подписали договор о предотвращении двойного налогообложения бизнесменов — 1996
- Открыли 45-ю станцию Киевского метрополитена - "Вырлица" - 2006
- Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира - 2009
- Мировая премьера украинского фильма "Delirium" (режиссер Игорь Подольчак) на Международном кинофестивале "Фанташпорта", Порту, Португалия - 2013
- Взрыв метана на шахте им. Засядько унес жизни 33 горняков - 2015
Именинники 4 марта
Георгий, Григорий, Яков, Ульяна, Юлиана.
OBOZ.UA ранее предлагал узнать День благодарения, празднуют ли его в Украине.
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