Какой праздник отмечают 6 июля: все об этом дне

6 июля — это дата, полная символики, памяти и ярких моментов. В церковном календаре в этот день чествуют святого преподобного Сисоя Великого — одного из самых почитаемых подвижников христианства.

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В мире празднуют Международный день поцелуев и Всемирный день кругового танца, что придает дате особой легкости и радости. В Украине же 6 июля когда-то отмечали День Войск ПВО, а сейчас — День Военно-морских сил ВСУ.

Также этот день оставил след в истории культуры и политики: именно 6 июля 1957 года состоялась судьбоносная встреча Джона Леннона с Полом Маккартни, а в 1994 году вышел легендарный фильм "Форрест Гамп". Кроме того, именно в этот день в 1785 году доллар стал официальной валютой США.

OBOZ.UA предлагает узнать о выдающихся событиях, что происходили в мире 6 июля и ознакомиться с праздниками, которые отмечаются сегодня.

Какой праздник 6 июля

День виртуальных объятий для виртуального ассистента (Virtually Hug a Virtual Assistant Day)

Всемирный день борьбы с зоонозными заболеваниями (World Zoonoses Day)

Всемирный день кардиолога

День рождения американского доллара

День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (первое воскресенье июля)

(первое воскресенье июля) Всемирный день поцелуя

Какой церковный праздник 6 июля

6 июля православная церковь чтит память преподобного Сисоя Великого — монаха-отшельника, который более 60 лет прожил в египетской пустыне и получил от Бога дар исцеления и чудотворения.

По преданию, святой даже воскресил умершего парня, которого отец привел к нему за благословением. В украинской традиции Сысоя считают покровителем земледельцев и домашнего уюта — в этот день просили хорошего урожая и придерживались обычая, по которому мужчины убирали дом, чтобы не разгневать духа, жившего в подполье.

Исторические события 6 июля

1253 год — состоялась коронация Миндовга, первого в истории Литвы короля.

1415 год — сожжен на костре лидер чешских протестантов Яна Гуса.

1439 год — на Флорентийском соборе Папа Римский Евгений IV и византийский император Иоанн VIII подписали Флорентийскую унию, заложившую основы создания греко-католической церкви.

1483 год — коронован Ричард III Английский.

1535 год — по обвинению в государственной измене казнен английский гуманист, лорд-канцлер Томас Мор, причисленный позже к лику католических святых.

1651 год — полковник Мартин Небаба погиб в бою с превосходящими силами врага под Репками вблизи Лоева (теперь Беларусь).

1687 год — Исаак Ньютон опубликовал в Лондоне знаменитые "Philosofiae naturalis principia mathematika", в которых были изложены открытия автора в области прикладной математики, астрономии и физики.

1785 год — доллар стал национальной валютой США.

1809 год — по приказу Наполеона Папу Римского Пия VII похищено из Ватикана и вывезено в Гренобль.

1918 год — в Москве началось вооруженное восстание левых эсеров против большевиков.

1938 год — во Французской республике состоялась безрезультатная конференция, где рассматривали вопрос о беженцах из Третьего рейха.

1940 год – Советские войска пытались занять Путновский монастырь в Южной Буковине, Румыния, и присоединить его к Украинской ССР. Румынские войска отражают нападение.

1957 год — познакомились Джон Леннон и Пол Маккартни.

1958 год — Торжественно открыт Национальный экспоцентр Украины ("ВДНХ").

1994 год — на экраны США вышел фильм "Форрест Гамп".

2005 год — Верховная Рада приняла Кодекс административного судопроизводства Украины.

Именинники 6 июля

Анатолий, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Федор, Марта, Ульяна (Юлиана).

OBOZ.UA напоминает дату празднования пророка Ильи в 2025 году.

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