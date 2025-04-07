Какой праздник отмечают 7 апреля в Украине и мире: события этого дня

7 апреля православные верующие чтят память святого преподобного Юрия Мелитийского. Именины сегодня празднуют Аркадии, Георгии, Данилы, Петры и Евдокии.

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В мире отмечают Всемирный день здоровья, Международный день бобра и День метрической системы. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 7 апреля

Православный календарь

7 апреля в православном календаре чтят преподобного Юрия Мелитийского, святого, жившего в IX веке. Известный своей глубокой верой, аскетическим образом жизни и духовной мудростью, Юрий был игуменом монастыря вблизи города Мелитин (современная Турция). Его считают покровителем смирения и духовного очищения.

Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья (World Health Day) ежегодно отмечается 7 апреля – в день создания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. Это не просто символическая дата, а глобальная инициатива, направленная на привлечение внимания к актуальным проблемам здоровья, медицинской помощи и профилактике болезней.

В 2025 году ВОЗ сосредотачивает внимание на теме "Здоровье – это право", отмечая важность равного доступа к качественной медицинской помощи для каждого. Во многих странах проводятся образовательные кампании, бесплатные медицинские осмотры, акции по поддержке физической активности и здорового образа жизни.

Так что 7 апреля – хорошая возможность пройти профилактическое обследование, уделить время физической активности или даже просто отдохнуть от стрессов.

Международный день бобра

7 апреля в мире также отмечается Международный день бобра – праздник в честь одного из самых трудолюбивых и экологически значимых зверей на планете. Бобры не только строят дамбы, но и играют критическую роль в сохранении водно-болотных экосистем, образовании новых водоемов и предотвращении засух.

В этот день природоохранные организации обращают внимание на важность защиты бобров и среды обитания. Особенно актуально это для стран, где идет восстановление популяций этих животных или они оказались под угрозой исчезновения.

День метрической системы

Еще один интересный праздник – День метрической системы, призванный напомнить о важности унификации единиц измерения. Метрическая система – основа международной научной, технической и бытовой практики. Она стала обязательной в большинстве стран мира.

Исторические события 7 апреля

529 – после 14-месячной работы римских юристов обнародован Кодекс Юстиниана.

1348 – чешский король и император Священной Римской империи Карл IV основал в Праге Карлов университет – первый в Центральной Европе.

1652 – голландец Ян Ван Рибек основал в Южной Африке форт Кейптаун.

1795 – во Франции приняты законы 18 жерминаля, которые ввели метрическую систему и десятичную денежную систему, основанную на франке.

1827 – английский фармацевт Джон Уокер изобрел спички.

1906 – извержение вулкана Везувий.

1918 – 2-й Запорожский полк (командир – Петр Болбочан) Армии УНР разгромил красные войска на станции Люботин и занял Харьков.

1927 – осуществлена первая публичная телепередача на большое расстояние: из Вашингтона в Нью-Йорк показали выступление министра торговли США Герберта Гувера.

1930 – в СССР издан указ о расширении системы трудовых лагерей, переданных в подчинение созданному Главному управлению лагерей (ГУЛАГ) в составе ОГПУ

1948 – вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сегодня этот день отмечают как Всемирный день здоровья.

1964 – IBM анонсировала вычислительную систему System/360.

1969 г. – символическая дата рождения Интернета, публикация RFC 1.

2014 – в захваченном днем ранее пророссийскими сепаратистами здания Донецкой ОГА была провозглашена "Донецкая народная республика".

2017 – бомбардировка авиабазы Шайрат.

Кто родился 7 апреля

1770 – Уильям Вордсворт, английский поэт.

1889 – Габриэла Мистраль, чилийская поэтесса, просветительница, дипломат, борец за права женщин, лауреат Нобелевской премии по литературе (1945).

1915 – Билли Голидей, американская джазовая певица.

1919 – Емельян Прицак, украинский историк, языковед, ориенталист, основатель и долголетний директор Украинского научного института Гарвардского университета.

1930 – Ив Роше, французский предприниматель, основатель косметической корпорации Yves Rocher.

1939 – Фрэнсис Форд Коппола, американский кинорежиссер ("Крестный отец").

1954 – Джеки Чан, американский киноактер, каскадер, режиссер и продюсер.

1964 – Рассел Кроу, австралийский актер, лауреат премии "Оскар".

В этот день умерли:

1614 – Эль Греко, испанский художник.

1947 – Генри Форд, американский конструктор автомобилей, основатель корпорации "Форд Мотор".

2009 – Дэйв Арнесон, пионер создания ролевых компьютерных игр.

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